В России с 1 августа повысятся цены на газ

С 1 августа в России вырастут оптовые и розничные цены на газ, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В документе идет речь о повышении оптовых цен на газ, добываемый "Газпромом" и его "аффилированными лицами", предназначенный для последующей продажи населению. Следующим пунктом в нем указывается, что "оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению".

Ранее, в апреле этого года, ФАС опубликовала проект приказов об индексации с 1 июля 2020 года регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Впоследствии из-за пандемии служба отложила индексацию цен.