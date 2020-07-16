В России выходит откровенный сериал "Маленькие пташки"

На интернет-сервисах пошла жара. В плане контента они решили летом сделать беспроигрышную ставку на эротику. Так, например, на платформе "Амедиатека" только что вышел сериал "Долина соблазна" - о буднях темнокожих стриптизерш. При просмотре уже первой серии невозможно не вспомнить один из кинохитов прошлого года - фильм "Стриптизерши" с Дженифер Лопес, который, кстати, успел выйти в российский прокат.

Сервис more.tv "подсадил" этим летом своих зрителей на отечественный сериал "Чики". Фильм оригинального производства more.tv рассказывает о самых обычных "ночных бабочках" в российской провинции, которые решили завязать с темным прошлым и, перевоспитавшись, открыть фитнес-клуб. Одну из главных ролей - а в сериале 4 героини - сыграла Ирина Горбачева. Цифры просмотров сериала сервис обнародовал такие, что фильм Петра Тодоровского "Интердевочка" перестроечной поры, с которым сравнивают "Чики", очень бы удивился, если бы был человеком. Но вот сегодня на more.tv финал этого сериала, и представители сервиса решили срочно "застолбить" нишу, которая образуется, когда "Чики" закончится.

Так, они объявили, что уже 5 августа - то есть через 2 недели - у них состоится премьера драмы "Маленькие пташки" с Джуно Темпл в главной роли. Шестисерийный проект основан на одноименном сборнике рассказов Анаис Нин, одной из самых ярких и эксцентричных создательниц женского эротического романа XX века. На сервисе по подписке станут доступны к просмотру сразу все шесть эпизодов.

По информации из релиза - "сериал рассказывает историю двух совершенно непохожих друг на друга женщин, оказавшихся в международной зоне Танжер в 1955 году - накануне ее ликвидации, после которой Танжер стал частью Королевства Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж путешествует в надежде разобраться, как в собственной сексуальной и личной жизни, так и в грядущих общественно-политических переменах. Ее жених, английский лорд, разрывается между долгом перед Люси и чувствами к своему танжерскому любовнику. Одна из самых влиятельных женщин Марокко Черифа Ламур пытается изменить мир вокруг, чем еще больше привлекает местного чиновника, отчаянно в нее влюбленного. На фоне борьбы за независимость - личную и общественную - в стране, освобождающейся от своего прошлого, разворачивается пылкая, сексуальная и остроумная мелодрама, превращающаяся в актуальный рассказ о свободе и феминизме".

Произведения Анаис Нин для сценария переработала американо-катарская художница София Аль-Мария, чьи работы, посвященные странам Персидского залива и роли в них женщин, участвовали во многих международных выставках. "Маленькие пташки" - первый большой сценарный опыт Софии Аль-Марии.

Режиссер сериала Стэйси Пассон, участница таких фестивалей, как Sundance и Берлинале. На последнем она получила премию Teddy за свой дебютный фильм "Сотрясение". Пассон работала над такими знаковыми сериалами, как "Карточный домик", "Любовники", "Американские боги" и другими.

Главные роли исполнили обладательница премии BAFTA Джуно Темпл ("Искупление", "Винил", "Колесо чудес") и ливанская актриса и начинающий режиссер Юмна Марван, для которой "Маленькие пташки" стали первой англоязычной работой в кино. Также в сериале сыграли Хью Скиннер ("Дрянь"), Рафаэль Аклок ("Миссия невыполнима: Последствия"), Росси де Пальма ("Женщины на грани нервного срыва"), Нина Сосанья ("Убивая Еву"), Жан-Марк Барр ("Рассекая волны"), Дэвид Костабайл ("Миллиарды"), Эми Ландекер ("Доктор Стрэндж").