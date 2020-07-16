В Россию пришел китайский смартфон с суперкамерой за 65 тысяч рублей

Компания Vivo официально представила на российском рынке новые смартфоны серии X - в нее вошли базовая модель X50 и профессиональная X50 Pro.

Фото: Vivo

Старшая модель X50 Pro оснащается квадрокамерой с поддержкой оптической стабилизации изображения - по утверждению разработчиков, одной из лучших на рынке. Она поддерживает спортивный режим, несколько ночных режимов ("суперлуна", звездное небо, стандартный ночной режим), а также другие стандартные. Камера работает на базе сенсора Sony IMX598.

Младшая версия Vivo X50 не обладает системой оптической стабилизации и не поддерживает режим съемки ночного неба и луны. Кроме того, X50 базируется на процессоре Snapdragon 730, а X50 Pro - на Snapdragon 765G.

Оба аппарата имеют экран 6,56 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, оснащены фронтальной камерой на 32 Мп, оснащены модулями NFC, Bluetooth 5.1, работают в сетях Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, разблокируются сканером отпечатка пальца и позволяют установить две SIM-карты. Зарядка осуществляется через USB-C, предусмотрен разъем для наушников.

Младшая модель X50 оснащается аккумулятором на 4200 мАч, старшая - на 4315 мАч (обе поддерживают быструю зарядку на мощности 33 Вт). Есть отличия в памяти - 8/127 Гб в младшей версии и 8/256 Гб в старшей.

Vivo X50 будет продаваться в России по цене 45 тысяч рублей, X50 Pro - по цене 65 тысяч рублей.