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16.07.2020 07:45
Рубрика: В мире

В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.

Так, 16 июля в мегаполисе было выявлено 280 новых пациентов с положительными пробами на инфекцию, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на заявление губернатора города Юрико Коикэ. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Японская столица остается главным очагом распространения инфекции на территории островного государства.

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Накануне администрация Токио повысила уровень угрозы распространения коронавируса до четвертого - максимального возможного из существующих. Такое решение было принято на основе рекомендаций экспертной группы, которая следит за эпидемиологической обстановкой в городе.

Между тем в Японии зафиксировано в общей сложности более 23 тысяч заболевших COVID-19. Это без учета 712 заразившихся из числа пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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