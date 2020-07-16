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16.07.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Пока без выборов

В ВФЛА назначили и.о. президента организации
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8210)
Алексей Плотников, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), будет исполнять обязанности главы организации с 29 июля. Об этом сообщается на сайте организации.
Фото: РИА Новости
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Напомним, что президент ВФЛА Евгений Юрченко, избранный на этот пост 28 февраля, в понедельник объявил об отставке. В четверг состоялось заседание президиума федерации, на котором Плотников подтвердил факт добровольного снятия полномочий Юрченко с 28 июля. Согласно уставу в такой ситуации созыв внеочередной выборной конференции не является обязательной процедурой.

Члены президиума также обсудили статус коммуникаций ВФЛА с World Athletics. Кроме того, стало известно, что выплаты спортсменам призовых за "Русскую зиму 2020" и компенсаций расходов за заявки на получение нейтрального статуса будут сделаны в ближайшее время за счет бюджета Олимпийского комитета России.

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