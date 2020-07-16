В Zoom устранили серьезную уязвимость

Группа исследователей помогла Zoom устранить решить очередную проблему, связанную с безопасностью. Функция Vanity URLs позволяла хакерам отправлять приглашения на деловые встречи Zoom, которые выглядели как исходящие от компании-жертвы. Целью хакеров было распространение вредоносных программ и кража данных пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Check Point.

Vanity URL - URL-адрес конкретной компании, выглядит как yourcompany.zoom.us. Компания может пометить эту страницу логотипом или фирменными знаками. Чтобы присоединиться к собранию, пользователям нужно просто перейти по ссылке.

При использовании проблемы с Vanity URL, хакер мог выдать себя за сотрудника компании-жертвы, отправить приглашение с Vanity URL компании-жертвы клиентам этой компании, чтобы завоевать их доверие, а затем просто перехватить учетные данные и конфиденциальную информацию или совершить другие нужные ему действия.

Использование Zoom возросло во время карантина и режима самоизоляции из-за COVID-19. Если в декабре 2019 года количество ежедневных участников Zoom было около 10 миллионов, то в апреле 2020 года их было более 300 миллионов. Киберпреступники используют эту популярность в фишинговых атаках. Например, согласно исследованиям Check Point, значительно увеличилось количество как зарегистрированных доменов с Zoom, так и фейковых программ Zoom.