Василевского назвали лучшим вратарем НХЛ

Эксперты NHL Network опубликовали рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги на данный момент. Список возглавил российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Вторым идет финн Туука Раск ("Бостон"), а третьим - американец Коннор Хеллибак ("Виннипег").

Интересно, что в аналогичном рейтинге годичной давности Василевский также находился на вершине. А вот другой наш соотечественник Сергей Бобровский из "Флориды" год назад был вторым, а сейчас вообще не вошел в топ-10. Зато там нашлось место для Антона Худобина ("Даллас"), который замкнул десятку.

Добавим, что в рейтинге лучших крайних форвардов Лиги, по версии официального сайта НХЛ, нашлось место сразу трем россиянам. Вторая строчка у Никиты Кучерова ("Тампа"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") - девятый, а Андрей Свечников ("Каролина") - на десятом месте.