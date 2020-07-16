Верховный суд России смягчил подходы к такому житейскому нарушению, как фиктивная прописка близких родственников. Формально это преступление, но на деле просто жест доброй воли и помощь близкому человеку. Никакого вреда от этого нет, а значит, под Уголовный кодекс попадать не должно.

"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, детально разъясняющее, как судить за преступления в сфере незаконной миграции. Документ напоминает, что действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением. Это положение надо учитывать при рассмотрении дел о фиктивной регистрации.

Прописка членов семьи может понадобиться для решения каких-то житейских вопросов. Например, ребенка могут прописать в Москве, чтобы устроить в столичную специализированную школу.

"При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, в частности, мотив и цель, которыми руководствовался обвиняемый (подсудимый), его отношения с лицом, в связи с которым были нарушены положения миграционного законодательства (например, при фиктивной регистрации близкого родственника по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)", - сказано в документе.

Но если человек за деньги прописывает в своей квартире призраков, неких людей, которых и в лицо не видел, это преступление. Такие квартиры, кстати, часто называют резиновыми, потому что в них могут быть прописаны сотни человек. Было бы интересно собрать их в той самой квартире и посмотреть, как они уживутся в такой тесноте, смогут ли вообще все разом поместиться. Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год за фиктивную регистрацию приезжих на своей жилплощади были осуждены 1200 граждан.

За год за фиктивную регистрацию приезжих по месту жительства были осуждены 1200 граждан

Также под Уголовный кодекс попадают хозяева гостиниц, пансионатов и т.п., прописывающие у себя несуществующих постояльцев. Это отдельная статья, и по ней за год были осуждены несколько тысяч человек. Постановление Верховного суда России дает шанс всем хозяевам резиновых квартир, а также гостиниц и прочее, прийти и покаяться. При явке с повинной они могут быть освобождены от наказания.