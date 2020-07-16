Витас представил первую песню на китайском языке и новое видео

Российский певец Витас, обладающий очень высоким голосом, который он продемонстрировал уже в своем первом хите "Опера №2", очень популярен в Китае. Полгода назад там даже установили его восковую фигуру в музее. Причем, на церемонию ее открытия аккредитовались 600 журналистов, а более пяти тысяч китайских фанатов выстроились с утра, чтобы получить автограф нашего артиста. И вот теперь, возможно, в благодарность Витас (настоящее имя которого Виталий Грачев) выпустил песню и видеоклип "Навстречу солнцу", спев ее на китайском языке.

Песню "Навстречу солнцу" Витас исполнил дуэтом с китайским певцом Ван Юнем (Wang Yun). И сам же объяснил причину этого поступка:

- Наши голоса очень хорошо звучат вместе, но по-разному. Каждый голос узнаваем по-своему. Сейчас 2020 год, и я с удовольствием отмечаю 20-летие своей творческой деятельности… Поэтому, надеюсь, что наша совместная премьера с Wang Yun вам всем понравится!

Сложно понять, отчего из всей российской эстрады китайцы так сильно полюбили именно Витаса?! Очевидно, все дело в его уникальном вокале и владении искусством фальцета. Помните, что и в клипе "Опера №2" от его обертонов даже бились стекла в домах?! И это совсем не гипербола! Ведь в то, что мужчина может так петь, поверили тогда даже не все меломаны.

Вокал Витаса и в самом деле уникален, он свободно вытаскивает самые сложные ноты даже в четвертой октаве. Может, именно потому артист настолько популярен в Китае?! Ведь высокие звуки характерны и для произношения на китайском языке.

Вот и новую песню - красивую, романтичную балладу длительностью более пяти минут Витас тоже спел очень высоко, изящно, тонко и привольно. В Китае "Навстречу солнцу" - уже новый хит.

Хотя в России и других странах Витас, конечно, по-прежнему поет на русском. В ноябре 2019 года он выпустил очередной альбом - "Бит бомбит". Релиз очень разноплановый: в нем есть и танцевальные треки в духе Modern Talking и "Миража". Но имеется и песня "Симфоническая" - продолжающая оперные традиции его ранней "Оперы №2"...

Но что удивительно, в странах Юго-Восточной Азии диск продавался даже лучше, чем в России или Латвии (Витас - Виталий родился в Даугавпилсе).