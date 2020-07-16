Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце

Ученые получили полные данные после первого сближения космического зонда Solar Orbiter с Солнцем. Как сообщает ESA, благодаря этой информации, исследователи увидели многочисленные микровспышки на звезде.

В космосе аппарат будет находиться девять лет, в том числе его задача - наблюдать за полярными регионами Солнца и получать их полные изображения, что произойдет впервые в истории.

Зонд имеет десять научных приборов, большинство которых защищено многослойным солнцезащитным щитом. Solar Orbiter оказался на минимальном расстоянии от звезды, которое составило 77 миллионов километров, 15 июня. Ее снимки, полученные в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн, позволили выявить много небольших вспышек.

Так называемые "костры", как их назвали ученые, в несколько миллионов раз менее интенсивные, чем обычные вспышки на Солнце, и они были видны по всему его диску. Механизмы генерации "костров" еще предстоит выяснить, предварительная гипотеза - они могут играть роль в поставке энергии в корону Солнца, тем самым обеспечивая ее нагрев.

Зонд также передал данные о картине магнитного поля во внешних слоях звезды, параметрах солнечного ветра и другую ценную для науки информацию. Очередное сближение аппарата со светилом намечено на февраль будущего года, а в 2025-2029 годах с помощью Solar Orbiter на Земле можно будет увидеть полюса Солнца.