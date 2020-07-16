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16.07.2020 16:25
Рубрика: Культура

Вторая дискуссия серии Creative Global Talks будет посвящена проблемам музыкальной индустрии в посткоронавирусное время

23 июля с 12:00 на онлайн-площадке Zoom пройдет второй онлайн-выпуск серии Creative Global Talks "Композиторы онлайн". Эксперты в сфере интеллектуальной собственности и представители креативных индустрий обсудят, как в новых реалиях наиболее эффективно продвигать музыку в цифровой среде и какие возможности взаимодействия авторов с цифровыми площадками появляются в ряде стран Евразийского региона. Во время трансляции слушатели могут задать вопросы спикерам. Для участия в конференции необходимо заполнить форму регистрации, а затем перейти по ссылке из письма в электронной почте. Также трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.
Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП
Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП

Creative Global Talks "Композиторы онлайн" соберет на одной площадке выдающихся музыкальных деятелей и композиторов России, Армении, Казахстана, Беларуси, а также представителей цифровых площадок. Организатором дискуссии выступает Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Модераторами станут заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева и главный редактор коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов.

Фото: пресс-служба n`RIS
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Во всем мире прежние бизнес-модели перестали работать, потоки доходов прекратились, отметил Евгений Сафронов: "В поисках выхода композиторы и исполнители с надеждой обратились к цифровой сфере, которая ранее генерировала мизерную часть дохода. Но выяснилось, что в цифровом мире свои законы, не особо учитывающие интересы создателей музыки".

Поэтому ключевыми темами дискуссии станут продвижение музыки в цифровой среде, взаимодействие авторов с цифровыми площадками в странах ЕАКОП (ряд государств СНГ, Китай и Турция), возможности международной коллаборации авторов в цифровой среде, законодательство и правоприменительная практика в сфере авторского права в цифровом пространстве в России, а также опыт и инициативы ЕС и США в этой области. Эксперты также обсудят современные модели музыкальной дистрибуции и расскажут о плюсах и минусах монополизации рынка.

В результате пандемии сильно пострадали многие бизнесы, особенно те, что зависят от физического взаимодействия с потребителями. Неудивительно, что основной удар на себя приняли креативные индустрии: по предварительным подсчетам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), за время пандемии этот сегмент рынка потерял вплоть до 150 млрд рублей. Падение доходов в творческих отраслях стало глобальной проблемой, и многие страны пошли на беспрецедентные меры поддержки креативных секторов экономики. Например, в конце марта Германия направила 500 млн евро в качестве безвозмездной помощи самозанятым художникам, ремесленникам, артистам и музыкантам.

В России государство также принимает комплексные меры поддержки творческих отраслей: так, сфера культуры и организации досуга и развлечений была включена в перечень наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Благодаря этому организации и индивидуальные предприниматели, занятые в отдельных креативных индустриях, могут рассчитывать на отсрочки по уплате налогов и арендных платежей, льготные кредиты, грантовые выплаты и другие послабления. На эти цели правительство уже выделило более 80 млрд рублей.

Однако многие специальности остались за бортом подобных инициатив. Так как официально "композитор" не включен в реестр профессий, то авторы, не состоящие в штате конкретных организаций, оказались лишены прав на соцобеспечение. Только в Союзе композиторов России на данный момент состоит больше тысячи человек - практически все из них потеряли свои основные источники дохода из-за запрета на публичные мероприятия.

"Мы впервые столкнулись с такими трудностями, причем не только материальными, но и моральными. Сейчас музыкальным деятелям - особенно молодым, чьи произведения малоизвестны и не исполняются по радио или телевидению, - очень сложно, потому что даже контент, который можно создать на самоизоляции, практически невозможно реализовать. Зарплата или гонорар композитора в большей степени зависят от публичного исполнения произведений, но концертные залы не работают, и ОКУПы не могут в полной степени собирать роялти", - подчеркнул генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева Александр Клевицкий.

Именно поэтому представителям профессионального сообщества сейчас как никогда важно обсудить первоочередные задачи и найти оптимальные способы их решения, рассмотреть опыт других стран в этой сфере и выработать комплекс мер по поддержке композиторов и других авторов, занятых в музыкальных индустриях.

"Такие встречи необходимы для того, чтобы очертить круг проблем, выявить самые значимые из них, понять, что надо сделать для их решения. Наша дискуссия необходима, чтобы инициировать работу и поставить конкретные задачи", - пояснила заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор Российского государственного телерадиоцентра (в состав входит радио "Орфей") Ирина Герасимова.

Спикерами Creative Global Talks выступят советский и российский композитор, актер Иван Бурляев, генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева Александр Клевицкий, композитор, дирижер, народный артист Республики Армения, президент авторского совета "Армавтор" Ерванд Ерзнкян, композитор, председатель Казахстанского авторского общества, председатель Союза композиторов Республики Казахстан Балнур Кыдырбек, композитор, продюсер, лауреат премии Франциска Скорины Евгений Олейник, управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов, директор по развитию ООО "Национальный Цифровой Агрегатор" Александр Боровков, председатель Евразийского Совета композиторов и музыкальных деятелей Андрей Батурин, заслуженный работник культуры Российской Федерации, генеральный директор Российского государственного телерадиоцентра (в состав входит радио "Орфей") Ирина Герасимова.

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Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве.

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