Выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии

В четверг, 16 июля, выпускники школ по всей России сдают ЕГЭ по обществознанию и химии.

Как сообщает Рособрнадзор, экзамен по обществознанию планируют писать около 333 тысяч ребят. В том числе - 302 тысячи выпускников 2020 года. Это самый популярный ЕГЭ по выбору среди школьников. Работа по обществознанию состоит из двух частей, включает 29 заданий. Их нужно выполнить за 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по химии планируют сдавать более 90 тысяч ребят. Около 80 тысяч из них - выпускники 2020 года. ЕГЭ по химии состоит из двух частей, всего 35 заданий. На выполнение работы дается 3,5 часа. "Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, - сообщает Рособрнадзор. - Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля".

Что важно?

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию - 42, на ЕГЭ по химии - 36 баллов. Если выпускник наберет меньше, попасть в вуз с такими результатами он не сможет.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. В этом году экзамены сдают только те ребята, кто собирается поступать в вуз. Все учителя, организаторы находятся на ЕГЭ в масках и перчатках. На входе в школы медработники измеряют всем температуру.