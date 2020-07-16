Вышел русский трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джони Деппом

Сегодня появился официальный дублированный трейлер фильма "В ожидании варваров". Картина режиссера Сиро Герра - экранизация романа нобелевского лауреата Джона М. Кутзее - выходит в прокат 6 августа. Фильм "В ожидании варваров" - лауреат Венецианского кинофестиваля 2019 года, и историю, которая в нем рассказана, хочется пересказывать и пересказывать. Яркая и самобытная, с тщательно выписанными (а потом и сыгранными персонажами), она актуальна во все времена.

По сюжету - до правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой он питал нежные чувства…

В главных ролях снимались Марк Райлэнс ("Первому игроку приготовиться", "Дюнкерк", "Шпионский мост", "Еще одна из рода Болейн" и "Аноним"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Пираты Карибского моря: На краю Света", "Кокаин"), Роберт Паттинсон ("Помни меня", "Воды слонам!", "Маяк", "Король"), Гана Баярсайкан ("Из машины", "Острые козырьки"), Гарри Меллинг ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Баллада Бастера Скраггса", "Гарри Поттер и философский камень"), Билл Милнер ("Сломленные", "Люди Икс: Первый класс", "Дюнкерк").