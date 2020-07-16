Новости

В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк в медицинской маске 11:55
В Крыму назначена министр имущественных и земельных отношений 11:55
Гинцбург: Переболевшим COVID-19 в тяжелой форме можно не вакцинироваться 11:52
Кончаловский прокомментировал замену Домогарова на Куценко 11:43
Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ 11:37
Создатели "Джона Уика" и "Проповедника" экранизируют игру Just Cause 11:35
Кравцов: Принятие закона о воспитании не приведет к увеличению отчетности в школах 11:28
Айя-Софию в Турции будут охранять как объект всемирного наследия 11:27
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте 11:22
В Томске заместителя мэра поймали на взятке 11:21
Вышел русский трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джони Деппом 11:20
Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19 11:19
Завод на Вятке скидывал в реку нефть с превышением нормы в семь раз 11:18
В Пермском крае завели дело по факту сброса химических отходов в реку 11:16
В Египте предложили запретить воздушных змеев 11:13
Какие системы действительно снижают мощность двигателя 11:12
Мошенники продали квартиру пенсионерки, а вырученные деньги присвоили 11:02
На Таймыре собрали 159 кубометров разлившегося авиационного топлива 11:00
В Прикамье преступники вымогали 200 тысяч рублей у пожилой женщины 10:58
Иммунитет к COVID-19 обнаружен почти у 20% исследованных жителей Подмосковья 10:56
В Комсомольске-на-Амуре загорелся автобус с пассажирами 10:54
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19 10:50
Младшеклассников из сгоревшей вологодской школы переведут в детсад 10:47
Музей африканского искусства в США обвинили в расизме 10:37
Stellantis. Так будет называться новый автомобильный мегаконцерн 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
16.07.2020 11:20
Рубрика: Культура

Вышел русский трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джони Деппом

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня появился официальный дублированный трейлер фильма "В ожидании варваров". Картина режиссера Сиро Герра - экранизация романа нобелевского лауреата Джона М. Кутзее - выходит в прокат 6 августа. Фильм "В ожидании варваров" - лауреат Венецианского кинофестиваля 2019 года, и историю, которая в нем рассказана, хочется пересказывать и пересказывать. Яркая и самобытная, с тщательно выписанными (а потом и сыгранными персонажами), она актуальна во все времена.

Фото: Предоставлено СТС
Сериал с Дмитрием Нагиевым переходит из интернета на ТВ

По сюжету - до правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой он питал нежные чувства…

В главных ролях снимались Марк Райлэнс ("Первому игроку приготовиться", "Дюнкерк", "Шпионский мост", "Еще одна из рода Болейн" и "Аноним"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Пираты Карибского моря: На краю Света", "Кокаин"), Роберт Паттинсон ("Помни меня", "Воды слонам!", "Маяк", "Король"), Гана Баярсайкан ("Из машины", "Острые козырьки"), Гарри Меллинг ("Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I", "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Баллада Бастера Скраггса", "Гарри Поттер и философский камень"), Билл Милнер ("Сломленные", "Люди Икс: Первый класс", "Дюнкерк").

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Шумных соседей предложили штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей
Айя-Софию в Турции будут охранять как объект всемирного наследия
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится