Вышел русский трейлер хоррора "Дьявол из мобилки"

На YouTube доступен трейлер настойчиво постмодернистского фильма ужасов производства США Bedeviled ("Осатаневший"), в российской локализации получивший игривое название "Дьявол из мобилки".

Сюжет его таков: "Пятеро друзей (расово выверенный состав) ошарашены смертью подруги Никки. Девушка была жизнерадостной и никогда не болела, но вдруг умерла от сердечного приступа". А буквально на следующий же день после скорбного происшествия "каждый из ребят получает инвайт с телефона Никки, и все скачивают и устанавливают странное приложение", которое "вроде бы личный помощник, знающий ответ на любой вопрос и умеющий даже помогать в быту". Но, разумеется, это лишь на первый взгляд дружелюбная утилита, ведь в реальности приложение - "злая сущность, которая хочет только одного - запугать его установившего до смерти".

"Сочетание "Оно" Стивена Кинга и "Она" Спайка Джонза", - рецензирует произведение ресурс Deadline.

Режиссеры и сценаристы - Абель Ван ("Голливудский хаос") и Бёрли Вонг. В ролях: Саксон Шарбино ("Американский вандал"), Митчелл Эдвардс ("Закон и порядок: Специальный корпус"), Брэндон Су Ху ("Сообщество", "Кости"), Виктори Ван Тейл ("Касл"), Алексис Залл ("Американская семейка"), Робин Коэн ("Менталитст").

Дата выхода в РФ - 22 июля. Отметим, что мировая премьера ленты состоялась еще осенью 2016-го на жанровом мероприятии Screamfest.