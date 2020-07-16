Новости

Нолан и Warner Bros. поспорили о дате выхода "Довода" 15:40
Актриса из "Твин Пикс" и Lost Гэйлин Джордж умерла в 55 лет от рака 12:54
Вышел русский трейлер "В ожидании варваров" с Деппом и Паттинсоном 12:21
Кончаловский прокомментировал замену Домогарова на Куценко 11:43
Создатели "Джона Уика" и "Проповедника" экранизируют игру Just Cause 11:35

Вышел русский трейлер хоррора "Дьявол из мобилки"

Новости
    16.07.2020, 15:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube доступен трейлер настойчиво постмодернистского фильма ужасов производства США Bedeviled ("Осатаневший"), в российской локализации получивший игривое название "Дьявол из мобилки".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "В ожидании варваров" с Деппом и Паттинсоном

Сюжет его таков: "Пятеро друзей (расово выверенный состав) ошарашены смертью подруги Никки. Девушка была жизнерадостной и никогда не болела, но вдруг умерла от сердечного приступа". А буквально на следующий же день после скорбного происшествия "каждый из ребят получает инвайт с телефона Никки, и все скачивают и устанавливают странное приложение", которое "вроде бы личный помощник, знающий ответ на любой вопрос и умеющий даже помогать в быту". Но, разумеется, это лишь на первый взгляд дружелюбная утилита, ведь в реальности приложение - "злая сущность, которая хочет только одного - запугать его установившего до смерти".

"Сочетание "Оно" Стивена Кинга и "Она" Спайка Джонза", - рецензирует произведение ресурс Deadline.

Режиссеры и сценаристы - Абель Ван ("Голливудский хаос") и Бёрли Вонг. В ролях: Саксон Шарбино ("Американский вандал"), Митчелл Эдвардс ("Закон и порядок: Специальный корпус"), Брэндон Су Ху ("Сообщество", "Кости"), Виктори Ван Тейл ("Касл"), Алексис Залл ("Американская семейка"), Робин Коэн ("Менталитст").

Дата выхода в РФ - 22 июля. Отметим, что мировая премьера ленты состоялась еще осенью 2016-го на жанровом мероприятии Screamfest.

Новости

Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных 10:15
Вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь" 15.07.2020
Netflix впервые опубликовал список своих самых популярных фильмов 15.07.2020
Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена" 15.07.2020
⧣ США
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер "Красотки в ударе" от сценаристки "Звоните ДиКаприо!" 15.07.2020
Без Кубрика никуда: вышел трейлер пятого сезона "Люцифера" 14.07.2020
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 13.07.2020
⧣ ужасы
Фото: AP Photo/Elise Amendola, File
Новый сборник Стивена Кинга экранизируют Мёрфи, Аронофски и Стиллер 11.07.2020
"Человека-волка" с Гослингом может снять режиссер "Человека-невидимки" 09.07.2020
Netflix внезапно закрыл сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" 09.07.2020