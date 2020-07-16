За сутки в России подтверждено 6428 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 531
- 2. Свердловская область 349
- 3. Санкт-Петербург 256
- 4. Ханты-Мансийский АО 252
- 5. Нижегородская область 221
- 6. Алтайский край 215
- 7. Иркутская область 196
- 8. Ямало-Ненецкий АО 187
- 9. Мурманская область 183
- 10. Московская область 174
- 11. Красноярский край 131
- 12. Челябинская область 125
- 13. Архангельская область 122
- 14. Новосибирская область 120
- 15. Омская область 117
- 16. Хабаровский край 117
- 17. Воронежская область 112
- 18. Оренбургская область 111
- 19. Ульяновская область 111
- 20. Ставропольский край 102
- 21. Ростовская область 98
- 22. Саратовская область 95
- 23. Волгоградская область 91
- 24. Томская область 89
- 25. Пермский край 87
- 26. Тюменская область 81
- 27. Приморский край 69
- 28. Краснодарский край 67
- 29. Ивановская область 61
- 30. Сахалинская область 60
- 31. Республика Саха (Якутия) 58
- 32. Тульская область 57
- 33. Республика Башкортостан 57
- 34. Чувашская Республика 57
- 35. Кировская область 57
- 36. Самарская область 57
- 37. Республика Калмыкия 55
- 38. Курганская область 55
- 39. Республика Коми 53
- 40. Смоленская область 50
- 41. Кемеровская область 49
- 42. Белгородская область 48
- 43. Ленинградская область 47
- 44. Орловская область 45
- 45. Республика Дагестан 45
- 46. Республика Тыва 45
- 47. Ярославская область 44
- 48. Амурская область 44
- 49. Владимирская область 43
- 50. Удмуртская Республика 43
- 51. Брянская область 41
- 52. Республика Бурятия 41
- 53. Тамбовская область 40
- 54. Кабардино-Балкарская Республика 40
- 55. Калужская область 39
- 56. Пензенская область 39
- 57. Рязанская область 38
- 58. Республика Мордовия 38
- 59. Псковская область 36
- 60. Камчатский край 36
- 61. Забайкальский край 35
- 62. Республика Хакасия 34
- 63. Республика Татарстан 33
- 64. Астраханская область 32
- 65. Курская область 31
- 66. Липецкая область 31
- 67. Тверская область 30
- 68. Вологодская область 30
- 69. Республика Марий Эл 29
- 70. Карачаево-Черкесская Республика 25
- 71. Магаданская область 24
- 72. Республика Ингушетия 22
- 73. Новгородская область 20
- 74. Республика Адыгея 17
- 75. Костромская область 16
- 76. Республика Северная Осетия 16
- 77. Чеченская Республика 15
- 78. Республика Алтай 15
- 79. Калининградская область 14
- 80. Республика Карелия 13
- 81. Республика Крым 11
- 82. Еврейская АО 4
- 83. г.Севастополь 2
- 84. Ненецкий автономный округ 1
- 85. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. г. Москва 0,2%
- 2. Московская область 0,3%
- 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ 0,4%
- 4. Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
- 5. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Новгородская область, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 167 летальных случаев:
- Владимирская область 4
- Воронежская область 2
- Ивановская область 2
- Калужская область 2
- Московская область 11
- Смоленская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 5
- Москва 24
- Архангельская область 3
- Калининградская область 1
- Мурманская область 3
- Новгородская область 5
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 22
- Республика Адыгея 2
- Краснодарский край 3
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 1
- Ставропольский край 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 3
- Нижегородская область 6
- Пензенская область 1
- Самарская область 3
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 2
- Свердловская область 4
- Тюменская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Тыва 3
- Республика Хакасия 4
- Красноярский край 16
- Иркутская область 2
- Новосибирская область 3
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Камчатский край 6
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 11 937 человек.
За сутки из стационаров выписано 8443 выздоровевших:
- Белгородская область 120
- Брянская область 59
- Владимирская область 142
- Воронежская область 104
- Ивановская область 73
- Калужская область 33
- Костромская область 12
- Курская область 60
- Липецкая область 117
- Московская область 359
- Орловская область 45
- Рязанская область 109
- Смоленская область 51
- Тамбовская область 89
- Тверская область 76
- Тульская область 43
- Ярославская область 116
- Москва 1145
- Республика Карелия 43
- Республика Коми 94
- Архангельская область 239
- Ненецкий автономный округ 2
- Вологодская область 13
- Калининградская область 40
- Ленинградская область 17
- Мурманская область 89
- Новгородская область 45
- Псковская область 71
- Санкт-Петербург 149
- Республика Адыгея 25
- Республика Калмыкия 18
- Республика Крым 11
- Краснодарский край 58
- Астраханская область 44
- Волгоградская область 132
- Ростовская область 168
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 131
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Карачаево-Черкесская Республика 31
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Чеченская Республика 19
- Ставропольский край 98
- Республика Башкортостан 65
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 40
- Республика Татарстан 62
- Удмуртская Республика 12
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 101
- Кировская область 104
- Нижегородская область 298
- Оренбургская область 91
- Пензенская область 21
- Самарская область 67
- Саратовская область 72
- Ульяновская область 126
- Курганская область 48
- Свердловская область 323
- Тюменская область 81
- Ханты-Мансийский АО 301
- Ямало-Ненецкий автономный округ 170
- Челябинская область 70
- Республика Алтай 22
- Республика Тыва 163
- Республика Хакасия 65
- Алтайский край 176
- Красноярский край 303
- Иркутская область 347
- Кемеровская область 47
- Новосибирская область 222
- Омская область 52
- Томская область 36
- Республика Бурятия 44
- Республика Саха (Якутия) 97
- Забайкальский край 71
- Камчатский край 124
- Приморский край 51
- Амурская область 68
- Магаданская область 18
- Хабаровский край 133
- Сахалинская область 4
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано по России - 531 692 выздоровевших.