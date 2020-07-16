За сутки в России подтверждено 6428 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 531

2. Свердловская область 349

3. Санкт-Петербург 256

4. Ханты-Мансийский АО 252

5. Нижегородская область 221

6. Алтайский край 215

7. Иркутская область 196

8. Ямало-Ненецкий АО 187

9. Мурманская область 183

10. Московская область 174

11. Красноярский край 131

12. Челябинская область 125

13. Архангельская область 122

14. Новосибирская область 120

15. Омская область 117

16. Хабаровский край 117

17. Воронежская область 112

18. Оренбургская область 111

19. Ульяновская область 111

20. Ставропольский край 102

21. Ростовская область 98

22. Саратовская область 95

23. Волгоградская область 91

24. Томская область 89

25. Пермский край 87

26. Тюменская область 81

27. Приморский край 69

28. Краснодарский край 67

29. Ивановская область 61

30. Сахалинская область 60

31. Республика Саха (Якутия) 58

32. Тульская область 57

33. Республика Башкортостан 57

34. Чувашская Республика 57

35. Кировская область 57

36. Самарская область 57

37. Республика Калмыкия 55

38. Курганская область 55

39. Республика Коми 53

40. Смоленская область 50

41. Кемеровская область 49

42. Белгородская область 48

43. Ленинградская область 47

44. Орловская область 45

45. Республика Дагестан 45

46. Республика Тыва 45

47. Ярославская область 44

48. Амурская область 44

49. Владимирская область 43

50. Удмуртская Республика 43

51. Брянская область 41

52. Республика Бурятия 41

53. Тамбовская область 40

54. Кабардино-Балкарская Республика 40

55. Калужская область 39

56. Пензенская область 39

57. Рязанская область 38

58. Республика Мордовия 38

59. Псковская область 36

60. Камчатский край 36

61. Забайкальский край 35

62. Республика Хакасия 34

63. Республика Татарстан 33

64. Астраханская область 32

65. Курская область 31

66. Липецкая область 31

67. Тверская область 30

68. Вологодская область 30

69. Республика Марий Эл 29

70. Карачаево-Черкесская Республика 25

71. Магаданская область 24

72. Республика Ингушетия 22

73. Новгородская область 20

74. Республика Адыгея 17

75. Костромская область 16

76. Республика Северная Осетия 16

77. Чеченская Республика 15

78. Республика Алтай 15

79. Калининградская область 14

80. Республика Карелия 13

81. Республика Крым 11

82. Еврейская АО 4

83. г.Севастополь 2

84. Ненецкий автономный округ 1

85. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва 0,2%

2. Московская область 0,3%

3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ 0,4%

4. Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%

5. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Новгородская область, Республика Татарстан 0,6% За последние сутки подтверждено 167 летальных случаев: Владимирская область 4

Воронежская область 2

Ивановская область 2

Калужская область 2

Московская область 11

Смоленская область 2

Тверская область 2

Тульская область 5

Москва 24

Архангельская область 3

Калининградская область 1

Мурманская область 3

Новгородская область 5

Псковская область 2

Санкт-Петербург 22

Республика Адыгея 2

Краснодарский край 3

Волгоградская область 1

Ростовская область 1

Ставропольский край 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Республика Чувашия 1

Пермский край 3

Нижегородская область 6

Пензенская область 1

Самарская область 3

Саратовская область 1

Ульяновская область 2

Свердловская область 4

Тюменская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Тыва 3

Республика Хакасия 4

Красноярский край 16

Иркутская область 2

Новосибирская область 3

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Камчатский край 6

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 11 937 человек. За сутки из стационаров выписано 8443 выздоровевших: Белгородская область 120

Брянская область 59

Владимирская область 142

Воронежская область 104

Ивановская область 73

Калужская область 33

Костромская область 12

Курская область 60

Липецкая область 117

Московская область 359

Орловская область 45

Рязанская область 109

Смоленская область 51

Тамбовская область 89

Тверская область 76

Тульская область 43

Ярославская область 116

Москва 1145

Республика Карелия 43

Республика Коми 94

Архангельская область 239

Ненецкий автономный округ 2

Вологодская область 13

Калининградская область 40

Ленинградская область 17

Мурманская область 89

Новгородская область 45

Псковская область 71

Санкт-Петербург 149

Республика Адыгея 25

Республика Калмыкия 18

Республика Крым 11

Краснодарский край 58

Астраханская область 44

Волгоградская область 132

Ростовская область 168

Севастополь 6

Республика Дагестан 131

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 16

Карачаево-Черкесская Республика 31

Республика Северная Осетия - Алания 1

Чеченская Республика 19

Ставропольский край 98

Республика Башкортостан 65

Республика Марий Эл 5

Республика Мордовия 40

Республика Татарстан 62

Удмуртская Республика 12

Республика Чувашия 27

Пермский край 101

Кировская область 104

Нижегородская область 298

Оренбургская область 91

Пензенская область 21

Самарская область 67

Саратовская область 72

Ульяновская область 126

Курганская область 48

Свердловская область 323

Тюменская область 81

Ханты-Мансийский АО 301

Ямало-Ненецкий автономный округ 170

Челябинская область 70

Республика Алтай 22

Республика Тыва 163

Республика Хакасия 65

Алтайский край 176

Красноярский край 303

Иркутская область 347

Кемеровская область 47

Новосибирская область 222

Омская область 52

Томская область 36

Республика Бурятия 44

Республика Саха (Якутия) 97

Забайкальский край 71

Камчатский край 124

Приморский край 51

Амурская область 68

Магаданская область 18

Хабаровский край 133

Сахалинская область 4

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано по России - 531 692 выздоровевших.