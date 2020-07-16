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16.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6428 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6428 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 531
  • 2. Свердловская область 349
  • 3. Санкт-Петербург 256
  • 4. Ханты-Мансийский АО 252
  • 5. Нижегородская область 221
  • 6. Алтайский край 215
  • 7. Иркутская область 196
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 187
  • 9. Мурманская область 183
  • 10. Московская область 174
  • 11. Красноярский край 131
  • 12. Челябинская область 125
  • 13. Архангельская область 122
  • 14. Новосибирская область 120
  • 15. Омская область 117
  • 16. Хабаровский край 117
  • 17. Воронежская область 112
  • 18. Оренбургская область 111
  • 19. Ульяновская область 111
  • 20. Ставропольский край 102
  • 21. Ростовская область 98
  • 22. Саратовская область 95
  • 23. Волгоградская область 91
  • 24. Томская область 89
  • 25. Пермский край 87
  • 26. Тюменская область 81
  • 27. Приморский край 69
  • 28. Краснодарский край 67
  • 29. Ивановская область 61
  • 30. Сахалинская область 60
  • 31. Республика Саха (Якутия) 58
  • 32. Тульская область 57
  • 33. Республика Башкортостан 57
  • 34. Чувашская Республика 57
  • 35. Кировская область 57
  • 36. Самарская область 57
  • 37. Республика Калмыкия 55
  • 38. Курганская область 55
  • 39. Республика Коми 53
  • 40. Смоленская область 50
  • 41. Кемеровская область 49
  • 42. Белгородская область 48
  • 43. Ленинградская область 47
  • 44. Орловская область 45
  • 45. Республика Дагестан 45
  • 46. Республика Тыва 45
  • 47. Ярославская область 44
  • 48. Амурская область 44
  • 49. Владимирская область 43
  • 50. Удмуртская Республика 43
  • 51. Брянская область 41
  • 52. Республика Бурятия 41
  • 53. Тамбовская область 40
  • 54. Кабардино-Балкарская Республика 40
  • 55. Калужская область 39
  • 56. Пензенская область 39
  • 57. Рязанская область 38
  • 58. Республика Мордовия 38
  • 59. Псковская область 36
  • 60. Камчатский край 36
  • 61. Забайкальский край 35
  • 62. Республика Хакасия 34
  • 63. Республика Татарстан 33
  • 64. Астраханская область 32
  • 65. Курская область 31
  • 66. Липецкая область 31
  • 67. Тверская область 30
  • 68. Вологодская область 30
  • 69. Республика Марий Эл 29
  • 70. Карачаево-Черкесская Республика 25
  • 71. Магаданская область 24
  • 72. Республика Ингушетия 22
  • 73. Новгородская область 20
  • 74. Республика Адыгея 17
  • 75. Костромская область 16
  • 76. Республика Северная Осетия 16
  • 77. Чеченская Республика 15
  • 78. Республика Алтай 15
  • 79. Калининградская область 14
  • 80. Республика Карелия 13
  • 81. Республика Крым 11
  • 82. Еврейская АО 4
  • 83. г.Севастополь 2
  • 84. Ненецкий автономный округ 1
  • 85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. г. Москва 0,2%
  • 2. Московская область 0,3%
  • 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ 0,4%
  • 4. Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
  • 5. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Новгородская область, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 167 летальных случаев:
  • Владимирская область 4
  • Воронежская область 2
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 2
  • Московская область 11
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 2
  • Тульская область 5
  • Москва 24
  • Архангельская область 3
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 3
  • Новгородская область 5
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 22
  • Республика Адыгея 2
  • Краснодарский край 3
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 1
  • Ставропольский край 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 3
  • Нижегородская область 6
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 2
  • Свердловская область 4
  • Тюменская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Тыва 3
  • Республика Хакасия 4
  • Красноярский край 16
  • Иркутская область 2
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Камчатский край 6
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 11 937 человек.

За сутки из стационаров выписано 8443 выздоровевших:
  • Белгородская область 120
  • Брянская область 59
  • Владимирская область 142
  • Воронежская область 104
  • Ивановская область 73
  • Калужская область 33
  • Костромская область 12
  • Курская область 60
  • Липецкая область 117
  • Московская область 359
  • Орловская область 45
  • Рязанская область 109
  • Смоленская область 51
  • Тамбовская область 89
  • Тверская область 76
  • Тульская область 43
  • Ярославская область 116
  • Москва 1145
  • Республика Карелия 43
  • Республика Коми 94
  • Архангельская область 239
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Вологодская область 13
  • Калининградская область 40
  • Ленинградская область 17
  • Мурманская область 89
  • Новгородская область 45
  • Псковская область 71
  • Санкт-Петербург 149
  • Республика Адыгея 25
  • Республика Калмыкия 18
  • Республика Крым 11
  • Краснодарский край 58
  • Астраханская область 44
  • Волгоградская область 132
  • Ростовская область 168
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 131
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 16
  • Карачаево-Черкесская Республика 31
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Чеченская Республика 19
  • Ставропольский край 98
  • Республика Башкортостан 65
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Татарстан 62
  • Удмуртская Республика 12
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 101
  • Кировская область 104
  • Нижегородская область 298
  • Оренбургская область 91
  • Пензенская область 21
  • Самарская область 67
  • Саратовская область 72
  • Ульяновская область 126
  • Курганская область 48
  • Свердловская область 323
  • Тюменская область 81
  • Ханты-Мансийский АО 301
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 170
  • Челябинская область 70
  • Республика Алтай 22
  • Республика Тыва 163
  • Республика Хакасия 65
  • Алтайский край 176
  • Красноярский край 303
  • Иркутская область 347
  • Кемеровская область 47
  • Новосибирская область 222
  • Омская область 52
  • Томская область 36
  • Республика Бурятия 44
  • Республика Саха (Якутия) 97
  • Забайкальский край 71
  • Камчатский край 124
  • Приморский край 51
  • Амурская область 68
  • Магаданская область 18
  • Хабаровский край 133
  • Сахалинская область 4
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано по России - 531 692 выздоровевших.

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