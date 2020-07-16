Захарова: Есть данные, что США тренируют боевиков в районе сирийского Ат-Танфа

Поступают сведения, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг сирийского Ат-Танфа американцы тренируют боевиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поступает информация о том, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг населенного пункта Ат-Танф - речь идет об американцах - тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных вооруженных формирований "Магавир ас-Саура" (группировка запрещена в РФ - прим. "РГ")", - заявила дипломат.

По ее словам, это делается для подготовки диверсий в других частях Сирии. Захарова также отметила, что в районах незаконного присутствия США на сирийской территории с террористами "не только не покончено, но и наоборот, их поощряют к дальнейшей активности".