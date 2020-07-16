Захарова: МИД РФ подготовил доклад о ситуации с правами человека на Украине

Российский МИД опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Министерством иностранных дел России подготовлен доклад о ситуации с правами человека на Украине. Он опубликован на сайте МИД. В документе отражено неблагополучное положение дел в данной области в этой стране, фиксируются системные нарушение прав и свобод человека", - заявила Захарова на брифинге.

Она также отметила, что сегодня Киев принимает правовые акты, "которые идут вразрез с нормами национального законодательства и международными обязательствами Украины в правозащитной сфере".

По словам дипломата, украинские власти преследуют политических оппонентов, независимых журналистов и неугодных членов общественных организаций под искусственно созданным предлогом борьбы с некой "российской угрозой" и сепаратизмом. Этой же самой угрозой, а в нынешних реалиях еще и коронавирусом оправдываются и ограничения прав внутренне перемещенных лиц, которые бежали из зоны конфликта на юго-востоке страны, а вместе с ними и русскоязычного населения, представителей национальных меньшинств, священнослужителей и прихожан канонической Украинской православной церкви.