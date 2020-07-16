Захарова прокомментировала угрозы США о санкциях против "Северного потока-2"

Новости

В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 19:29
Лукашенко рассказал, какой должны быть армия 19:25
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 19:24
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 19:17
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 19:15
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 19:10
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 19:10
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 19:07
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 18:54
Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье 18:51
Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста 18:50
Собянин назвал особенность COVID-19 в России 18:40
Молодым семьям дадут субсидии на погашение рефинансированных кредитов 18:37
В Заполярье продлили ограничения из-за COVID-19 до 1 августа 18:31
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19 18:26
ФК "Сочи" будет находиться на карантине в родном городе 18:24
Жителя Петербурга арестовали за вооруженное ограбление банка 18:09
ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн" 17:53
Захарова прокомментировала заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы 17:47
Звезда Филиппа Киркорова зажглась на "Славянском базаре в Витебске" 17:39
Захарова: Есть данные, что США тренируют боевиков в районе сирийского Ат-Танфа 17:33
В Калининграде задержали угрожавшего взорвать дом мужчину 17:32
Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" с 26 июля 17:31
Режиссер "Константина" хочет снять сиквел с рейтингом "R" и Киану Ривзом 17:31
Эксперт рассказала о маркировке купальников и вещей из сэконд-хенда 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 18:13
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала угрозы США о санкциях против "Северного потока-2"

Текст: Диана Ковалева
Угрозы Вашингтона ввести санкции против участников российских газопроводных проектов напоминают риторику холодной войны. А сами санкции доказывают, что у американской стороны нет других аргументов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Мы отмечаем, что с удивительным упорством в Вашингтоне продолжают доказывать миру то, что стало аксиомой, а именно - факт того, что кроме санкций, у США не осталось иных аргументов международной повестки", - заявила Захарова на брифинге.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами

По ее словам, страдают от этого теперь и союзники США в Европе. "На этот раз сам руководитель госдепартамента (Майкл Помпео - прим. "РГ") объявил о корректировках в публикуемых ведомством разъяснениях по применению статьи 232 закона от 2017 года о противодействии противникам Америки посредством санкций. Теперь, как было объяснено госдепартаментом, действие этого закона все-таки будет распространяться на газопроводные проекты, в частности, "Северный поток-2" и вторую ветку "Турецкого потока", - отметила дипломат, добавив, что интервью Помпео стали все чаще напоминать художественный фильм времен холодной войны.

При этом, как подчеркнула Захарова, в статье 232, на которую ссылался глава американской дипломатии, сказано, что президент США может вводить санкции только "по согласованию с союзниками". В этой связи официальный представитель МИДа РФ задалась вопросом, согласовывали ли американцы свои подобные решения с кем-нибудь? "Может быть, с Берлином? Хотя там только ленивый не обозначил свое негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний", - отметила Захарова.

Она также привела слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который ранее заявил, что, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2", Вашингтон пренебрегает правом и суверенитетом Европы.

Газопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание

По мнению Захаровой, Вашингтон преследует исключительно собственные конъюнктурные экономические интересы и стремится закрепиться в Европе в качестве поставщика углеводородов.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока"​​​. 

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2" Газопровод "Турецкий поток" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Путин призвал формировать бюджет в соответствии с обновленной Конституцией
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
СК раскрыл доказательства причастности Фургала к убийствам
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации