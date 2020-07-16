Захарова прокомментировала угрозы США о санкциях против "Северного потока-2"

Угрозы Вашингтона ввести санкции против участников российских газопроводных проектов напоминают риторику холодной войны. А сами санкции доказывают, что у американской стороны нет других аргументов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем, что с удивительным упорством в Вашингтоне продолжают доказывать миру то, что стало аксиомой, а именно - факт того, что кроме санкций, у США не осталось иных аргументов международной повестки", - заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, страдают от этого теперь и союзники США в Европе. "На этот раз сам руководитель госдепартамента (Майкл Помпео - прим. "РГ") объявил о корректировках в публикуемых ведомством разъяснениях по применению статьи 232 закона от 2017 года о противодействии противникам Америки посредством санкций. Теперь, как было объяснено госдепартаментом, действие этого закона все-таки будет распространяться на газопроводные проекты, в частности, "Северный поток-2" и вторую ветку "Турецкого потока", - отметила дипломат, добавив, что интервью Помпео стали все чаще напоминать художественный фильм времен холодной войны.

При этом, как подчеркнула Захарова, в статье 232, на которую ссылался глава американской дипломатии, сказано, что президент США может вводить санкции только "по согласованию с союзниками". В этой связи официальный представитель МИДа РФ задалась вопросом, согласовывали ли американцы свои подобные решения с кем-нибудь? "Может быть, с Берлином? Хотя там только ленивый не обозначил свое негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний", - отметила Захарова.

Она также привела слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который ранее заявил, что, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2", Вашингтон пренебрегает правом и суверенитетом Европы.

По мнению Захаровой, Вашингтон преследует исключительно собственные конъюнктурные экономические интересы и стремится закрепиться в Европе в качестве поставщика углеводородов.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока"​​​.