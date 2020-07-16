Запущена программа подготовки тьюторов для школ

Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" вместе с Российским движением школьников запустили новую образовательную программу для учителей российских школ. Тема - "Навыки тьюторства": по ней для педагогов пройдут серии вебинаров и индивидуальных тестов. Обучение завершится 30 августа 2020 года.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе платформы, тьюторство - достаточно новое направление в российских школах. В переводе с английского "тьютор" значит "наставник". Это специалист, который помогает ученику понять, что ему интересно. Помогает ребенку сформировать собственные познавательные запросы и цели.

- Главная цель программы - рассказать педагогам, как помочь школьнику определить важные именно для него, а не навязанные, цели в жизни, как их добиваться и стать успешным, - рассказала проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина. - Тьютор должен быть и психологом, и коучем, и репетитором. Он должен помогать ребенку прокладывать образовательный маршрут - от выбора конкретных предметов для углубленного изучения и сдачи экзаменов, до программы музейной экскурсии или темы занятий в дискуссионном клубе. Эффективность тьютора нельзя измерить по традиционной шкале - ученики не получают оценки после занятий. Результат его работы - успешная личность.

По итогам обучения слушателям программы "Навыки тьюторства" выдадут сертификаты мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", а полученные навыки они смогут внедрить уже с 1 сентября в своих школах.

- Как-то, работая с выпускниками педагогического вуза, я спросил у одного очень умного директора, каких молодых учителей, наставников он бы принял к себе в школу. Ответ меня озадачил. Он сказал: "Мне нужны учителя с припеком". Это означало - нужны педагоги, которые умеют делать все то, что должны по инструкции и еще что-то, чего не умеют все остальные. По сути, это как раз то, чему тут будут учить. Тренируйте те профессиональные действия, которые никто другой в вашем профессиональном окружении делать не умеет, - прокомментировал замдиректора Российского движения школьников Кирилл Митрофанов.

Об участии в программе "Навыки тьюторства" заявили уже более 100 педагогов российских школ. К программе активно подключились учителя Калининграда, Севастополя, Иркутска, а также из небольших сельских школ, например, села Курджиново Урупского района Карачаево-Черкесской республики.