Звезда Филиппа Киркорова зажглась на "Славянском базаре в Витебске"

"Звездную" прописку в тысячелетнем Витебске добавил 16 июля к своим творческим регалиям народный артист России Филипп Киркоров. Лауреат специальной награды президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" стал в четверг очередным номинантом на Площади звезд.

Церемония закладки памятного знака, поясняет БЕЛТА, состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое было доверено обладателям Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхану Макину и детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксении Галецкой.

Аллея профессионального триумфа, как уже информировал "СОЮЗ", была заложена одиннадцать лет назад у террасы Летнего амфитеатра. Перед ее входом с тех пор и возвышается стела, которую венчает статуэтка девушки с венком в руках: увеличенная копия приза, который с 2005 года ежегодно вручается лауреатам специальной премии главы государства.

А на самой площадке находятся квадраты из полированного гранита с символом фестиваля - цветком василька, на каждом из них начертано имя обладателя и год вручения престижной премии. В различные годы обладателями награды становились Андрей Петров и Эдита Пьеха, Лев Лещенко и Алла Пугачева, София Ротару и Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев и "Песняры", Игорь Лученок, Надежда Бабкина и Полад Бюльбюль оглы, Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга и Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева и Таисия Повалий.

В своей любви к песенным фестивалям, особенно к "Славянскому базару в Витебске" Филипп Киркоров признался журналистам уже на пресс-конференции. "Это и личная история, столько воспоминаний с ним связано. Форум стал неотъемлемой частью моей биографии", - отметил популярный исполнитель, пообещав, что когда напишет книгу, то там будут подробно описаны истории из жизни фестиваля и эмоции артиста, которые он переживал.