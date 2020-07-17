В этот день юбилея замечательного автора рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", многочисленных симфонических и камерных произведений, бесчисленных популярных песен и музыки для кино Видеоклуб представляет беседу с мастером.
Темы беседы:
- какая мистика стоит за драматичной судьбой рок-оперы "Юнона и Авось";
- как проходила премьера "Литургии оглашенных" в американском Санкт-Петербурге;
- за что Арам Хачатурян ненавидел "Танец с саблями";
- как и почему популярнейший композитор стал кинорежиссером;
- почему в России больше нет киномузыки;
- новая жизнь князя Болконского.
Фрагменты фильмов "Приключения Буратино", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дух Соноры", "Литургия оглашенных", спектаклей "Юнона и Авось", "Война и мир".
Но выпуск 4-го Видеоклуба не стал бы столь запоминающимся, если б не премьера нового фильма Алексея Рыбникова "Потерянный". О судьбе успешного кинорежиссера, который решил воплотить в кино свой авторский проект. В попытках найти поддержку он встречает именитого продюсера, который просит его изменить сценарий. Перед героем встает выбор: поступиться принципами или обречь свой проект на провал. Когда герой сделал свой выбор, судьба сыграла с ним злую шутку…
Сценарист, режиссер, автор музыки - Алексей Рыбников.
Актеры: Михаил Марков, Анна Большова, Николай Дроздовский, Николай Лютов.
Премьерный показ начнется сегодня и в дальнейшем будет доступен ежедневно в любое время на сайте.
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