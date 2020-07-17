Сегодня, 17 июля, на сайте "Российской газеты" в "Видеоклубе ДУБЛЬ ДВ@" премьера нового фильма Алексея Рыбникова "Потерянный".

В этот день юбилея замечательного автора рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", многочисленных симфонических и камерных произведений, бесчисленных популярных песен и музыки для кино Видеоклуб представляет беседу с мастером.

Темы беседы:

- какая мистика стоит за драматичной судьбой рок-оперы "Юнона и Авось";

- как проходила премьера "Литургии оглашенных" в американском Санкт-Петербурге;

- за что Арам Хачатурян ненавидел "Танец с саблями";

- как и почему популярнейший композитор стал кинорежиссером;

- почему в России больше нет киномузыки;

- новая жизнь князя Болконского.

Фрагменты фильмов "Приключения Буратино", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дух Соноры", "Литургия оглашенных", спектаклей "Юнона и Авось", "Война и мир".

Но выпуск 4-го Видеоклуба не стал бы столь запоминающимся, если б не премьера нового фильма Алексея Рыбникова "Потерянный". О судьбе успешного кинорежиссера, который решил воплотить в кино свой авторский проект. В попытках найти поддержку он встречает именитого продюсера, который просит его изменить сценарий. Перед героем встает выбор: поступиться принципами или обречь свой проект на провал. Когда герой сделал свой выбор, судьба сыграла с ним злую шутку…

Сценарист, режиссер, автор музыки - Алексей Рыбников.

Актеры: Михаил Марков, Анна Большова, Николай Дроздовский, Николай Лютов.

Премьерный показ начнется сегодня и в дальнейшем будет доступен ежедневно в любое время на сайте.

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