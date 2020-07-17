Американцы не считают Китай "родиной" COVID-19

В Соединенных Штатах 66 процентов избирателей выступают против использования Трампом словосочетаний "кун-фу-грипп" и "китайский вирус" вместо COVID-19, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". И лишь 34 процента опрошенных считают эти определения уместными. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 июля результаты опроса, проведенного газетой The Hill совместно с исследовательской группой HarrisX.
Опрос показал, как на самом деле думают американские граждане. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Опрос проводился 3-4 июля, в нем приняли участие 933 избирателя. Результаты опроса показали, что 83 процента сторонников демократов и 66 процентов беспартийных респондентов говорят о неуместности использования вышеупомянутых определений при обсуждении тем о новом коронавирусе. 56 процентов сторонников Республиканской партии считают эти определения Трампа подходящими.
Опрос также показал, что 62 процента опрошенных сторонников Трампа одобряют его тезис о том, что коронавирус следует называть "кун-фу-гриппом" или "китайским вирусом", а 38 процентов считают эти определения неуместными. Абсолютное большинство опрошенных из числа противников Трампа выступают против вышеупомянутых определений, их доля составляет 89 процентов.