Андре Шюррле после ухода из "Спартака" объявил о завершении карьеры

Экс-футболист московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры. Решение уйти из спорта Шюррле принял всего в 29 лет.

"Это решение зрело во мне долгое время. Всегда нужно играть определенную роль, чтобы выжить в каком-то деле. В противном случае ты потеряешь работу и не получишь нового предложения", - сказал Андре в интервью изданию Der Spiegel.

Последним клубом Шюррле стала дортмундская "Боруссия", но прошедший сезон он провел на правах аренды в "Спартаке". За российский клуб Андре сыграл в общей сложности 18 матчей и отметился в них двумя забитыми мячами. Последним матчем немца в карьере стал поединок против "Ростова" в рамках Премьер-лиги в декабре прошлого года.

Несмотря на частые травмы и не слишком удачную игру за "Спартак", у Шюррле были предложения. В частности, сообщалось об интересе из Турции ("Фенербахче") и Италии ("Беневенто"). Но футболист решил завершить карьеру.

Шюррле является чемпионом Англии в составе "Челси", обладателем Кубка и Суперкубка Германии с "Вольфсбургом". Кубок Германии он выигрывал также с дортмундской "Боруссией". В сборную своей страны Андре вызывался с 2010 по 2017 год. В 2014 году в Бразилии он завоевал титул чемпиона мира.