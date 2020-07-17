"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

"Барселона" поздравила мадридский "Реал" с завоеванием титула чемпионов Испании. Соответствующая запись появилась в "Твиттере" каталонского клуба.

"Реал" выиграл титул накануне вечером, победив на своем поле "Вильярреал" (2:1) благодаря дублю Карима Бензема. В параллельной встрече "Барселона" сенсационно уступила дома "Осасуне" (1:2), пропустив решающий мяч в большинстве.

За тур до финиша сезона каталонцы отстают от "Реала" на семь очков. Если говорить о количестве чемпионских титулов, то "королевский клуб" имеет весомое преимущество над "сине-гранатовыми" - 34 трофея против 26.