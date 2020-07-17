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17.07.2020 02:25
Рубрика: Спорт

"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

Текст: Артур Нанян
Капитан клуба "Реал Мадрид" Серхио Рамос. Фото: AP Photo/Bernat Armangue Капитан клуба "Реал Мадрид" Серхио Рамос. Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Капитан клуба "Реал Мадрид" Серхио Рамос. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

"Барселона" поздравила мадридский "Реал" с завоеванием титула чемпионов Испании. Соответствующая запись появилась в "Твиттере" каталонского клуба.

Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании

"Реал" выиграл титул накануне вечером, победив на своем поле "Вильярреал" (2:1) благодаря дублю Карима Бензема. В параллельной встрече "Барселона" сенсационно уступила дома "Осасуне" (1:2), пропустив решающий мяч в большинстве.

За тур до финиша сезона каталонцы отстают от "Реала" на семь очков. Если говорить о количестве чемпионских титулов, то "королевский клуб" имеет весомое преимущество над "сине-гранатовыми" - 34 трофея против 26.

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