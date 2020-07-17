Более 20 млрд рублей: "Норникель" выделил рекордную сумму на борьбу с COVID-19

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в стране, и в частности, в регионах присутствия "Норникеля", компания разработала новый пакет мер для поддержки своих сотрудников и городов в период пандемии.

С апреля по июль на борьбу с коронавирусом "Норникель" потратил около 10,5 млрд рублей. Во второй половине 2020 года, по заявлению компании, на эти цели будет направлено еще около 10 млрд. Таким образом, общий бюджет составит более 20 млрд рублей.

Первым пунктом новой программы стало обеспечение региональных медучреждений всем необходимым по запросу властей. Так в Норильск уже организована поставка компьютерного томографа, а на Таймыре и Кольском полуострове появились 2 стационарные и 7 мобильных лабораторий. Кроме того, компания закупила более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс-тестов на антитела.

Несмотря на то, что первоначальные вложения продолжают приносить результаты и помогают сохранять темпы работы предприятий "Норникеля", компания решила еще усилить меры безопасности и помочь всем, кому сейчас тяжело.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин отметил: "Пандемия 2020 года и ее последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов".

Что касается защиты сотрудников, то новым стандартом охраны труда в "Норникеле" стал ежедневный мониторинг здоровья персонала, регулярная дезинфекция и обеспечение людей средствами индивидуальной защиты. Большинство офисных работников компании давно работают удаленно, а для вахтовых сотрудников продлены сроки вахты и оборудованы обсерваторы.

В полной мере компания обещает выполнить и все обязательства по социальным, спортивным и культурным проектам, а также продолжить оказывать помощь НКО и предпринимателям. Ведь ранее "Норникель" уже предоставил малому и среднему бизнесу кредитные и арендные каникулы, выделил небольшим компаниям субсидии на доставку грузов в Норильск, а НКО - на коммунальные услуги.

Также при поддержке "Норникеля" сегодня разрабатываются проекты внедрения цифровых сервисов для жизни в условиях пандемии. Это касается, в первую очередь, дистанционного образования, медицины и торговли.