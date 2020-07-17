ЦБ заявил о выходе кредитования на докризисный уровень

Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом у системно значимых кредитных организаций по-прежнему рост медленнее (+0,3%), чем у остальных кредитных организаций из топ-100 (+1,5%), отмечают в Банке России.

Заметное оживление произошло в розничном кредитовании (+1%) после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в апреле (-0,7%), говорится в обзоре.

В большей мере растет ипотека (из опросов крупнейших банков следует, что ипотечный портфель прибавил 1,5%), в том числе в условиях действия программы льготного кредитования по ставке 6,5%. В июне банки выдали около 100 млрд рублей кредитов в рамках этой программы, а с момента ее запуска в конце апреля - около 160 млрд рублей из общего лимита в 740 млрд рублей, указывают в ЦБ. Кроме того, в июне некоторые крупнейшие банки снизили ставки по ипотеке на 0,3-1,3 процентного пункта (без влияния госсубсидии), это оказало дополнительную поддержку спросу.

Необеспеченные потребкредиты также показали прирост, но в меньшей степени (+0,7%), отмечают в ЦБ. Прирост розничного портфеля обеспечили в основном системно значимые банки (+1,2%), тогда как у других банков из топ-100 портфель вырос незначительно (+0,2%), говорится в обзоре.

Глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов позднее заявил на онлайн-конференции, что портфель необеспеченных кредитов в 2020 году увеличится примерно на 5%. Он уточнил, что такой прогноз относительно релевантен, если осенью не последует экономического спада. По его мнению, в 2020 году ипотечный портфель вырастет более чем на 10%, а автокредиты либо не покажут прироста, либо уйдут в минус.