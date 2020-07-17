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17.07.2020 15:37
Рубрика: Экономика

"Черные лебеди" и секреты лидерства: О чем расскажут на Synergy Online Forum

18 июля пройдет Synergy Online Forum, хедлайнером которого станет известный экономист, автор теории "черных лебедей" Нассим Николас Талеб. Онлайн-мероприятие соберет на своей площадке ведущих международных экспертов и предпринимателей, которые поделятся стратегиями управления, возможностями искусственного интеллекта, секретами лидерства и полезными лайфхаками в реалиях постковидной эпохи.

Известный философ, экономист и писатель Нассим Николас Талеб расскажет о влиянии непредсказуемых событий на глобальные мировые процессы, об уроках пандемии и способах адаптации к новым реалиям.

С момента появления теории "черных лебедей" прошло много лет, но в обществе до сих пор нет ясного понимания этого феномена. Талеб считает, что в текущих реалиях важно научиться не столько предсказывать "черного лебедя", сколько преодолевать последствия, которые он вызвал.

Основная цель онлайн-форума - поделиться эффективными инструментами, стратегиями и способами трансформации в эпоху постковида. Итальянский предприниматель, Global CEO компании Querlo Франческо Рулли уделит особое внимание использованию искусственного интеллекта и объяснит, как умные технологии повышают эффективность любого бизнеса.

Перспективами глобального рынка поделится эксперт по Big Data, эксперт по влиянию будущего на бизнес доктор Марк ван Рейменам. По его мнению, всякая компания должна в своих решениях опираться на данные, а внедрение современных технологий позволит подготовить ее к любому будущему.

Немаловажное условие развития в реалиях нового мира - лидерские качества, улыбка, сильный дух и зарядка. Ведущий врач в области эстетической стоматологии, основатель первой в мире студии по уходу за улыбкой InSmile Глеб Пекли объяснит, почему улыбка - главная визитная карточка современного мира и как она влияет на успех своего обладателя.

Для сохранения бодрости духа и тела для зрителей Synergy Online Forum проведет зарядку вице-чемпионка мира по бодибилдингу, призер Arnold Classic Элеонора Алибаева-Руданова. Спортсменка также расскажет об оптимальной физической нагрузке и способах поддержания идеальной формы в кризис.

Секреты развития лидерских качеств у женщин и их правильного применения раскроет соучредитель Института коучинга, executive-коуч, фасилитатор Александр Савкин. Эксперт объяснит, почему женское лидерство столь важно в современном мире, а также даст советы по повышению личной эффективности.

Экономика Бизнес

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