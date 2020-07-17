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17.07.2020 16:16
Рубрика: Экономика

Цифровую платформу для туристов Russpass запустят по всей стране

Текст: Евгений Гайва
Созданная в Москве цифровая платформа Russpass, которая включает в себя сайт и мобильное приложение с различными сервисами для туристов, будет работать по всей стране, сообщила журналистам председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

"Хочу отметить создание платформы Russpass, которая будет работать на территории всей Российской Федерации и каждый может спланировать свое путешествие. Благодаря именно этой платформе получить такой индивидуальный тур с учетом особенностей своего туризма вплоть до того, путешествуете ли вы со своими животными, какие у вас есть любимые занятия, что бы вы хотели посмотреть, какие средства размещения вам необходимы", сказала она в ходе пресс-конференции "Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По словам Святенко цифровая платформа даст положительные результаты по развитию внутреннего туризма. Эти вопросы обсуждались 17 июля на заседании президиума Совета законодателей, пояснила сенатор.

Цифровую туристическую платформу Russpass разработало правительство Москвы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Платформу предполагается запустить 20 июля. Ранее сообщалось, что платформа будет работать в Москве и позволит туристам создать уникальное путешествие по столице.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 17 июля предложила регионам бесплатно присоединиться к платформе. По ее словам, регионы смогут заключить партнерские соглашения с комитетом по туризму правительства Москвы и презентовать на платформе новые маршруты. Также она предложила Ростуризму развивать уже созданную платформу.

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