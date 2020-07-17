Два миллиона человек заболели коронавирусом в Бразилии

Менее двух недель понадобилось Бразилии, чтобы перешагнуть очередную печальную отметку. Министерство здравоохранения страны объявило о двух миллионах случаях заражения COVID-19. Таким образом, только согласно официальной статистике, коронавирус был выявлен фактически у каждого сотого бразильца.

В стране стабильно продолжает расти и смертность от этого заболевания. С начала пандемии жертвами коронавируса здесь стали 76,7 тысяч человек. Последний месяц в среднем за сутки в Бразилии регистрируется более тысячи погибших от нового типа коронавируса. По данным бразильского минздрава на 16 июля, за последние 24 часа диагноз COVID-19 в стране был поставлен 45,4 тысячам бразильцев, 1,3 тысячи погибли.

С февраля, когда в Бразилии выявили первый случай заражения этим вирусом, некоторые города на юге страны успели дважды закрыться и выйти из карантина. Однако в целом просматривается тенденция на открытие торговли по всей стране. Из разных регионов постоянно приходят новости об открытии торговых центов, парков и ресторанов.

Но не все бразильцы считают, что снятие карантинных ограничений своевременно. Согласно последним опросам общественного мнения, опубликованным Национальной конфедерацией промышленности, 84 процента жителей страны выступают за сохранение режима самоизоляции, а половина бразильцев не согласны с необходимостью открытия уличной торговли. Однако когда вопрос касается возобновления работы салонов красоты, ресторанов, фитнес-центров и кинотеатров, против этого выступают уже от 57 до 86 процентов населения в зависимости от конкретного вида деятельности.