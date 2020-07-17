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17.07.2020 14:55
Рубрика: В мире

Джонсон: Британия вернется к нормальной жизни до конца года

Текст: Владимир Шилов

Возвращение к обычному ритму жизни в Великобритании стоит ожидать к концу года, заявил в пятницу премьер-министр королевства Борис Джонсон. Его слова приводит BBC.

Фото: iStock
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"Мы рассмотрим возможность более существенного возвращения к нормальной жизни с ноября, возможно, к Рождеству", - сказал Джонсон. По его словам, в августе при соблюдении правил социального дистанцирования возобновят работу спортклубы и косметические салоны. В сентябре школьники вернутся за парты, откроются детские сады и колледжи. Он также сообщил о наделении местных властей полномочиями локально вводить режим карантина.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 290 тысяч, умерло 45 тысяч пациентов.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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