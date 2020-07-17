Экспорт российской рыбы вырастет на треть

По прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, к 2029 году Россия увеличит вылов рыбы и других биоресурсов на 600 тыс. тонн (в 2019 году - 4,92 млн тонн), а экспорт - до 3 млн тонн (с 2 млн тонн).

Прогноз по вылову водных биоресурсов вполне реален, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, основные промысловые объекты российского рыболовства (в первую очередь минтай) к 2029 году будут находиться "на стабильном уровне". К 2029 году еще не иссякнет растущий потенциал пелагических видов рыб - тихоокеанская сардина, скумбрия, сайра, а эти виды способны обеспечить вылов до 800 тыс. тонн. В 2019 году их вылов составил 240 тыс. тонн, прогноз на 2020 год - 568 тыс. тонн.

Однако эксперт не совсем согласен с оценкой экспорта российского рыбохозяйственного комплекса в 2029 году. Так, ФАО делает акцент на увеличение физического объема российского экспорта. Однако Герман Зверев считает, что экспорт увеличится с 2 млн тонн до 2,5 млн тонн (у ФАО - 3 млн тонн). А прирост денежной выручки произойдет за счет увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, уверен он.

Эксперт считает возможным некоторое изменение расстановки среди основных рыбных экспортеров. Сейчас Китай занимает 14% мирового рыбного экспорта, Норвегия - 7%, Вьетнам - 5%, Индия - 4%, Таиланд - 4%, США - 4%, Нидерланды - 4%, Канада и Россия - по 3%. Учитывая ухудшение промысловой обстановки в Индийском океане, возможно снижение доли Индии и Таиланда, полагает Зверев. По его оценке, мировой экспорт рыбопродукции возрастет с 163 млрд долларов в 2019 году до 180 млрд долларов в 2029 году. При этом экспорт России будет составлять около 8,5-9 млрд долларов, то есть доля России увеличится с 3 до 5% мирового рыбного экспорта.

"Россия войдет в пятерку ведущих экспортеров, но вряд ли мы сможем передвинуть Норвегию. Для этого экспорт Норвегии должен сократиться в денежном выражении в 1,5 раза: не вижу оснований для такого сокрушительного падения норвежского экспорта", - считает эксперт.