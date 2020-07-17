Экспорт российской рыбы вырастет на треть

Новости

Иностранцы смогут кричать в Исландии, даже не приезжая в эту страну 00:33
Вратарь, выживший после попадания в него молнии, выписан из больницы 00:10
Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации 16.07.2020
Аляска оставит памятник Баранову у себя, несмотря на предложение России 16.07.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 16.07.2020
Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 16.07.2020
Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства 16.07.2020
Ветеринары объяснили, как порода собак влияет на последствия стерилизации 16.07.2020
Книга племянницы Трампа о нем побила рекорды продаж первого дня 16.07.2020
Новак: Рост отгрузок топлива в России опережает рост спроса 16.07.2020
ГБР Украины рассказало, зачем имитировало убийство заммэра Черкасс 16.07.2020
Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19 16.07.2020
Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце 16.07.2020
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя 16.07.2020
Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей 16.07.2020
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона 16.07.2020
Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов 16.07.2020
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга 16.07.2020
В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 16.07.2020
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия 16.07.2020
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 16.07.2020
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 16.07.2020
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 16.07.2020
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 16.07.2020
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 16.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
17.07.2020 01:00
Рубрика: Экономика

Экспорт российской рыбы вырастет на треть

Текст: Татьяна Карабут
По прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, к 2029 году Россия увеличит вылов рыбы и других биоресурсов на 600 тыс. тонн (в 2019 году - 4,92 млн тонн), а экспорт - до 3 млн тонн (с 2 млн тонн).
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прогноз по вылову водных биоресурсов вполне реален, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, основные промысловые объекты российского рыболовства (в первую очередь минтай) к 2029 году будут находиться "на стабильном уровне". К 2029 году еще не иссякнет растущий потенциал пелагических видов рыб - тихоокеанская сардина, скумбрия, сайра, а эти виды способны обеспечить вылов до 800 тыс. тонн. В 2019 году их вылов составил 240 тыс. тонн, прогноз на 2020 год - 568 тыс. тонн.

Однако эксперт не совсем согласен с оценкой экспорта российского рыбохозяйственного комплекса в 2029 году. Так, ФАО делает акцент на увеличение физического объема российского экспорта. Однако Герман Зверев считает, что экспорт увеличится с 2 млн тонн до 2,5 млн тонн (у ФАО - 3 млн тонн). А прирост денежной выручки произойдет за счет увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, уверен он.
Россия займет пятую часть мирового рынка пшеницы

Эксперт считает возможным некоторое изменение расстановки среди основных рыбных экспортеров. Сейчас Китай занимает 14% мирового рыбного экспорта, Норвегия - 7%, Вьетнам - 5%, Индия - 4%, Таиланд - 4%, США - 4%, Нидерланды - 4%, Канада и Россия - по 3%. Учитывая ухудшение промысловой обстановки в Индийском океане, возможно снижение доли Индии и Таиланда, полагает Зверев. По его оценке, мировой экспорт рыбопродукции возрастет с 163 млрд долларов в 2019 году до 180 млрд долларов в 2029 году. При этом экспорт России будет составлять около 8,5-9 млрд долларов, то есть доля России увеличится с 3 до 5% мирового рыбного экспорта.

"Россия войдет в пятерку ведущих экспортеров, но вряд ли мы сможем передвинуть Норвегию. Для этого экспорт Норвегии должен сократиться в денежном выражении в 1,5 раза: не вижу оснований для такого сокрушительного падения норвежского экспорта", - считает эксперт.

Экономика Отрасли Ресурсы Международные организации ООН

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками