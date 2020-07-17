Эндокринолог рассказала, за счет чего Макс Фадеев похудел на 100 кг

Рассказавший о своем похудении продюсер Максим Фадеев уверяет, что радикально постройнеть ему помог отказ от жирной пищи и завтраков. Утренний прием пищи ограничивался лишь стаканом горячей воды.

По словам врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, терять вес за счет мышечной массы - вредно. А если вместо полноценного белкового завтрака пить горячую воду, то похудение происходит, в том числе, за счет ухода мышечной ткани. Которая, как отметила врач, укрепляет иммунную систему.

- Мышечную ткань нельзя терять вообще, ни сто граммов. Также нужны организму и жиры. Если их не употреблять, то часть белка, нашего бесценного компонента, будет тратиться на синтез жиров, - предупредила в интервью kp.ru старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ.

Для достижения баланса и максимальной пользы для здоровья 40% потребляемой пищи должны составлять углеводы, 30% - жиры и 30% - белки.