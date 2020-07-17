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17.07.2020 17:26
Рубрика: Происшествия

Генпрокурор рассказал о росте числа киберпреступлений в России в 25 раз

Текст: Иван Егоров
За последние пять лет число киберпреступлений в России выросло в 25 раз. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на координационном совещании руководителей правоохранительных органов посвященному борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
Генеральный прокурор Игорь Краснов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости Генеральный прокурор Игорь Краснов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Генеральный прокурор Игорь Краснов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

По словам Краснова, в 2019 году количество таких преступлений составило 294 тысяч, при этом раскрыто была всего четверть из них. Причем это касается деятельности всех правоохранительных органов, поскольку новые технологии все чаще выступают средством совершения самого широкого круга преступлений - от хищений денежных средств с расчетных пластиковых карт до угроз критической инфраструктуре страны и обеспечению ее безопасности.

Фото: пресс-служба СФ
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"В первом полугодии этого года негативная тенденция лишь усилилась. Зафиксирован рост на 92 процента или 225 тысяч преступлений", - отметил глава надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что с каждым днем появляются новые способы шифрования данных, максимально повышающие анонимность совершаемых действий. Наблюдается широкое распространение криминального использования криптовалют в сфере незаконного оборота наркотиков, коррупции, финансирования организованной преступности, экстремизма и терроризма.

Генеральный прокурор также обратил внимание участников совещания на ежегодный рост компьютерных атак, организаторы которых нередко используют инфраструктуру иностранных государств для попыток взлома информационных систем российских государственных органов, корпораций, крупных банков.

"Бесконтактный и быстрый способ совершения таких преступлений делает общество все более уязвимым перед новыми вызовами. При этом правоохранительные органы зачастую оказываются к ним неготовыми, - констатировал Игорь Краснов.

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По его мнению, низкая выявляемость и раскрываемость киберпреступлений "порождает безнаказанность и чувство вседозволенности, хотя возможности противостоять новым угрозам у правоохранителей имеются".

В этой связи Генпрокурор указал на необходимость эффективно отвечать на вызовы в киберпространстве, использовать те же технологии для раскрытия преступлений, предупреждать и прогнозировать их, своевременно устранять правовые пробелы.

Происшествия Преступления Правительство Генпрокуратура Хакерские атаки

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