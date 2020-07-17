Главы правительств стран ЕАЭС обсудят в Минске вопросы интеграции

Широкий спектр вопросов евразийской интеграции предстоит обсудить 17 июля участникам заседания Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, который стартует в белорусской столице в очном формате, информирует БЕЛТА. В его работе примет участие и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Встреча глав правительств стран ЕАЭС, уточняют новостные порталы, будет проходить в "Президент-отеле". В качестве наблюдателя в ней примет участие и глава правительства Молдавии Ион Кику.

В повестку заседания включены интеграционные вопросы в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования. Будет обсужден и комплексный план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний в странах союза.

Кроме того, участникам минской встречи предстоит рассмотреть ход реализации соглашения о маркировке товаров и дальнейшее развитие этой системы на пространстве Евразийского экономического союза.

Проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли также включен в повестку заседания межправсовета.

Планируются к рассмотрению карта и развития агроиндустрии ЕАЭС и карта индустриализации союза. "Оба документа предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит при формировании национальных планов развития исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга", - пояснил источник в ЕЭК.

Как уже сообщал "СОЮЗ", предыдущий раз руководители правительств государств Евразийского экономического союза собирались в очном формате 31 января в Алма-Ате.