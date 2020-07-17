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17.07.2020 14:58
Рубрика: Власть

Госдума и Совфед начнут работу над новым законом о туризме

Текст: Галина Мисливская
Депутаты Госдумы, сенаторы и представители отрасли договорились создать рабочую группу для написания нового закона об основах туристской деятельности в РФ. Действующий документ был принят еще в 1996 году и, по общему признанию, устарел. Парламентарии планируют принять новый закон в течение года и сделать в нем акцент на развитие внутреннего и въездного туризма.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В пятницу руководители двух палат Федерального собрания провели заседание президиума Совета законодателей, на котором обсудили меры поддержки и пути развития отечественного туризма.

"Закон не менялся с 1996 года системно, мы понимаем его нужно писать заново", - заявила на заседании глава Ростуризма Зарина Догузова. Она добавила, что есть поручение президента и распоряжение правительства о том, чтобы до конца следующего года принять новый закон о туризме.

Фото: iStock
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"Я сторонник того, чтобы не откладывать в долгую разработку закона. Я предлагаю создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей с участием профильных министерств, Ростуризма, и нам стать инициаторами разработки отраслевого закона", - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В Совфеде готовы приступить к работе. "С моей стороны принимается, думаю, все согласятся. Давайте в нашем решении формализуем эту консолидированную позицию и тем самым поможем друг другу и стране побыстрее пройти путь принятия нового закона о туристкой деятельности", - ответил первый вице-спикер верхней палаты Николай Федоров.

На заседании прозвучали предложения и об акцентах, которые необходимо сделать в новом нормативном акте.

"Действующий в настоящее время закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" был принят в 1996 году. Во многом указанный закон сориентирован на защиту прав российских туристов при выездном туризме", - отметила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. "Сегодня необходимо создавать условия для восстановления внутреннего и въездного туризма", - добавила она.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сенатор привела статистические данные, согласно которым 55% россиян отдыхают в пределах своего региона. По ее мнению, в ближайшее время такие путешествия станут еще более востребованными, поскольку половина жителей страны отказалась от планов на отпуск из-за различных причин, связанных с коронавирусом.

Ирина Яровая предложила обратить внимание на еще один аспект. "У нас есть понятие "детский туризм", уже появилось в стратегии упоминание о молодежном туризме, но нигде не говорится о туризме для старшего поколения", - сказала она. Депутат считает, что надо создать условия также для развития сельского и экологического туризма.

Вице-спикер ГД согласна, что надо сделать упор на местных жителей. "Если брать Дальний Восток, не все были в Долине гейзеров, не все были на озере Курильсокм, очень важно, чтобы для жителей наших территорий стала доступна эта красота", - подчеркнула Яровая.

В Госдуме обозначили примерные сроки принятия нового закона о туризме. По словам главы профильного комитета Михаила Дегтярева, это следует сделать до окончания срока полномочий депутатов седьмого созыва. Напомним, выборы нового состава нижней палаты российского парламента запланированы на сентябрь 2021 года.

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