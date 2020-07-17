Губернатор Джорджии подал в суд на мэра Атланты за указ о ношении масок

Губернатор штата Джорджия, республиканец Брайан Кемп подал в суд на городской совет Атланты и мэра-демократа Кейшу Лэнс Боттомс в связи с ее попытками требовать обязательного ношения масок в общественных местах. Кемп является ярым противником ношения масок и имеет острые политические разногласия с афроамериканкой Боттомс.

Иск губернатора подан после того, как восьмого июля мэр Атланты издала указ об обязательном ношении масок в общественных местах, на фоне резкого увеличения случаев заболевания COVID-19 как в Джорджии, так и в стране в целом, отмечает Natoinal Public Radio.

"Эксперты в области здравоохранения в подавляющем большинстве согласны с тем, что ношение защитной маски помогает замедлить распространение этого иногда смертельно опасного вируса", - сказала Боттомс. Мэр Атланты сослалась на то, что во время пандемии умерли 3104 жителя штата, а она сама и члены ее семьи оказались среди тех 106 тысяч жителей Джорджии, у которых был зафиксирован положительный результат на COVID-1. По словам мэра, "более эффективное использование денег налогоплательщиков будет способствовать расширению тестирования и отслеживанию контактов". Указ также запрещает жителям штата собираться группами более десяти человек в общественных местах.

Со своей стороны Кемп заявил, что "он возглавляет штат Джорджия в его борьбе против новой пандемии коронавируса и только он имеет право приостанавливать муниципальные указы, противоречащие любому закону штата". "Как мэр города Атланта, госпожа Боттомс не имеет законных полномочий изменять или игнорировать распоряжения губернатора Кемпа", - говорится в документе.

Дело в том, что в начале недели Кемп запретил муниципальным чиновникам устанавливать обязательную политику маскировки лица. "Этот иск подается от имени владельцев бизнеса в Атланте и их трудолюбивых сотрудников, которые изо всех сил пытаются выжить в эти трудные времена, - такое обоснование нашел Кемп для подачи иска. - Эти мужчины и женщины делают все возможное, чтобы обеспечить еду для своих семей, в то время, как местные должностные лица закрывают предприятия и подрывают экономический рост".

Кстати, мэры других городов штата приняли аналогичные меры в последние недели. Мэр Саванны Ван Джонсон сказал, что он встревожен ростом числа случаев заражения в его городе и действиями губернатора. "Заявляю официально: губернатор Кемп нас не волнует", - написал Джонсон в Twitter.