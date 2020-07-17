Информация Минюста России

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. Всероссийская политическая партия "Женский Диалог" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2020 вступило в законную силу 18.06.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 29 июня 2020 г. за ГРН 2207705550523.

2. Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2020 вступило в законную силу 25.04.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 29 июня 2020 г. за ГРН 2207705550512.

3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 19.03.2020 вступило в законную силу 28.04.2020).

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 2 июля 2020 г. за ГРН 2207705722585.