Иностранцы смогут кричать в Исландии, даже не приезжая в эту страну

Министерство туризма Исландии нашло нестандартный способ популяризации своей страны. Оно запустило приложение, которое позволяет транслировать крик любого пользователя интернета по всей планете. Голос или даже текстовое сообщение передается через сайт lookslikeyouneediceland.com на звуковые колонки, установленные в пустынных местностях острова, таким образом появляется возможность "прокричаться" в Исландии, даже не приезжая туда.

Как утверждает консультант по психическому здоровью Зоэ Эстон, чьи слова приводятся на сайте, крик позволяет высвободить сдерживаемые эмоции, что благотворно влияет на человека.

Всего в различных регионах острова установлено семь динамиков - больших желтых ящиков с надписью Let it out ("Выпусти это"). Те, кто присылают свои крики, потом получают видео с записанным звуком.

Однако сами исландцы отнеслись к идее минтуризма по-разному. Некоторые беспокоятся, что громкие крики, исходящие непонятно откуда в пустынных местах, могут произвести негативное впечатление и напугать людей, оказавшихся поблизости. Правда, организаторы утверждают, что динамики настроены на "приемлемую громкость".