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17.07.2020 21:04
Рубрика: Общество

Испанские ученые назвали ранний симптом коронавируса COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Группа испанских ученых-дерматологов обнаружила новый симптом коронавируса COVID-19. Одним из признаков заболевания может являться энантемы - поражение сильной сыпью слизистой ротовой полости.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщается в издании JAMA Dermatology, обследовав 21 пациента с COVID-19 медики обнаружили энантему у 29 процентов больных. Причем сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов коронавируса.

Недавно поступило сообщение о кожных проявлениях "эритематозной сыпи" у 18 пациентов в Италии с тяжелой инфекцией коронавируса.

При этом врачи пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших, так как это осложняется требованиями техники безопасности.

Отметим, что исследование было одобрено институциональным наблюдательным советом Университетской больницы имени Рамона и Кахаля в Мадриде.

Общество Здоровье В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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