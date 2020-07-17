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17.07.2020 16:07
Рубрика: В мире

Южнокорейцы поддерживают идею новой встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Почти две три жителей Южной Кореи выступают за проведение очередного межкорейского саммита в целях снижения напряженности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Вместе с тем, далеко не все южане поддерживают мягкий подход нынешнего правительства Республики Корея (РК) в отношении КНДР. Таковы результаты опроса общественного мнения, который был проведен южнокорейской компанией Research and Research по заказу местной газеты "Соуль синмун".

По информации упомянутого издания опрос был проведен 14-15 июля среди 1000 совершеннолетних граждан Южной Кореи. В ходе исследования выяснялась точка зрения корейцев в отношение актуальных проблем внутренней и внешней политики.

Фото: YONHAP / AFP
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Согласно обнародованным данным, почти две трети опрошенных (64,8 процента) поддержали идею о необходимости проведения еще одной личной встречи между президентом РК Мун Чжэ Ином и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Против высказались 27,2 процента респондентов. По мнению сторонников этой идеи встречи на высшем уровне, саммит поможет снижению напряженности в межкорейских отношениях.

Напомним, что в последние несколько недель отношения между Сеулом и Пхеньяном пережили полосу кризиса и обострения, после чего вошли в стадию затишья. "Медовый месяц" же межкорейских отношений пришелся на 2018 г., когда Мун и Ким встретились три раза - в апреле, мае и сентябре. Как видно, южнокорейцы полагают, что личное общение лидеров поможет им урегулировать разногласия и устранить недопонимание.

Вместе с тем, данный подход, как выясняется, отнюдь не транслируется в поддержку южнокорейцев мягкой линии их правительства в отношении Пхеньяна. Согласно результатам того же опроса, 41,6 процента полагают, что Югу необходимо твердо и жестко вести себя в отношении Севера, возобновив совместные с США военные маневры и проводя иные меры, которые позволят продемонстрировать твердость.

Впрочем, почти столько же (хотя и несколько меньше) насчиталось и сторонников мягкой линии. За смягчение санкций в отношении КНДР и общий гибкий подход выступили 37,4 процента респондентов.

Пхеньян взорвал северокорейскую политику Мун Чжэ Ина

Достаточно любопытными оказались оценки граждан РК причин недавнего кризиса в межкорейских отношениях. На первом месте оказался ответ, что все произошло из-за "безответственных северокорейских провокаций" - 34,8 процента. На втором месте же была совершенна иная точка зрения, согласно которой кризис в отношениях между Сеулом и Пхеньяном случился из-за "чрезмерных экономических санкций США против КНДР" (29 процентов).

Учитывая, что уже менее чем через два года в Южной Корее будут выбирать нового президента, то был составлен и рейтинг самых популярных кандидатов в лидеры. Первое и второе места заняли представители правящего лагеря - экс-премьер-министр Ли Нак Ён (29,6 процента) и нынешний губернатор провинции Кёнги Ли Чжэ Мён (15,3 процента). На третьем месте оказался генеральный прокурор Юн Сок Ёль, который в настоящий момент сильно конфликтует с правительством РК в лице министра юстиции. Юна в качестве будущего президента РК видят 13,5 процента граждан Южной Кореи.

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