В мире
17.07.2020 19:33
Текст: Юрий Сизов

Кадровые перемены произошли в Совете безопасности Беларуси

Роман Головченко. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Роман Головченко. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Роман Головченко. Виктор Толочко / РИА Новости

Очередное кадровое решение принял накануне президентских выборов Александр Лукашенко, обновив состав Совета безопасности, сообщает 17 июля его пресс-служба.

Фото: Сергей Куксин
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В состав Совета безопасности, согласно подписанному президентом указу №271, включен председатель комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Одновременно исключены из состава СБ Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас. Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции - премьер-министр и государственный секретарь Совета безопасности соответственно, сообщает источник в администрации президента.

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