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17.07.2020 11:41

Китайская экономика демонстрирует миру возможности для роста

Согласно данным, опубликованным 16 июля Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в первом полугодии китайская экономика после спада начала расти. Во втором квартале, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", рост ВВП составил 3,2 процента после резкого падения в первом квартале из-за пандемии COVID-19.
В КНР социально-экономическое развитие не останавливалось ни на минуту даже в период борьбы с коронавирусом. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая В КНР социально-экономическое развитие не останавливалось ни на минуту даже в период борьбы с коронавирусом. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В КНР социально-экономическое развитие не останавливалось ни на минуту даже в период борьбы с коронавирусом. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как отмечается на страницах американской газеты The Wall Street Journal, Китай стал первой экономикой мира, которая восстановила рост после вспышки эпидемии COVID-19. Комментаторы CNN отмечают, что устойчиво восстанавливающая китайская экономика позволит миру смотреть в будущее с надеждой.

Восстановление китайской экономики напрямую зависит от эффективных мер, принятых китайским правительством с учетом реалий страны - оно удачно планировало работу как по борьбе с коронавирусом, так и по социально-экономическому развитию. Благодаря совместным усилиям всего народа Китаю удалось прекратить распространение инфекции, и своевременно начать восстановление работы и производства, что позволило экономике страны вновь начать движение вперед.

Вместе с тем, китайское правительство своевременно предприняло ряд мер в ответ на влияние эпидемии. В частности есть шесть инструментов по обеспечению прироста экономики, такие как обеспечение занятости, обеспечение основных материальных условий жизни народа, обеспечение интересов субъектов рынка, обеспечение безопасности продовольствия и энергии, обеспечение стабильности производственной цепочки и цепочки поставок, обеспечение функционирования низовых организаций. Эти меры в совокупности с действовавшими ранее значительно увеличили способность китайской экономики противостоять нагрузкам и вызовам.

Кроме того, в этом году был обнародован "Общий план порта свободной торговли Хайнань", в онлайн-режиме успешно прошла 127-я Гуанчжоуская ярмарка, количество секторов, областей и видов бизнеса, включенных в негативные списки для иностранных инвестиций значительно сократилось. Непрерывное движение Китая к открытости более высокого уровня продолжило укреплять уверенность иностранных инвесторов в китайском рынке.

На фоне пандемии COVID-19 экономика Китая сталкивается с все более серьезными рисками и вызовами. Для восстановления национальной экономики необходимо прилагать еще больше усилий.

15 июля председатель КНР Си Цзиньпин направил ответное письмо в адрес представителей членов "Глобального совета главных исполнительных директоров". В своем послании он в очередной раз подчеркнул, что Китай продолжит углублять реформы и расширять открытость, а также предоставлять более благоприятную деловую среду для инвестирования и развития китайских и зарубежных предприятий.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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