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17.07.2020 20:46
Рубрика: Экономика

Когда Россия обеспечит себя молоком

Текст: Татьяна Карабут
В этом году Россия увеличит производство молока до 32 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В 2019 году производство молока выросло на 2,4% и составило 31,4 млн тонн. В этом году мы планируем выйти на уровень порядка 32 млн тонн", - уточнил он.

Фото: iStock
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По словам министра, производство молока в России растет на протяжении последних лет. И государство предпринимает для этого большие усилия - предоставляя меры поддержки для повышения продуктивности в молочном скотоводстве, проведения технологической модернизации и совершенствования племенного животноводства. В частности, в 2017 году на поддержку племенного животноводства выделялось 5,1 млрд рублей, а в 2020 году сумма увеличена до 9,1 млрд рублей. На повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было направлено около 8 млрд рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза.

Кроме того, по словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз готовит подпрограмму, которая поможет улучшить генетический потенциал крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Из федерального бюджета на это будет выделено 7 млрд рублей. А общие инвестиции в проекты, связанные с реализацией подпрограммы, к 2025 году должны составить 13,1 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает, что, благодаря этой программе, к 2025 году поголовье специализированного мясного скота увеличится на 150 тыс. голов.

По мнению Дмитрия Патрушева, при сохранении существующих темпов прироста поголовья индикатор Доктрины продовольственной безопасности по молоку (90%) может быть достигнут к 2027 году.

Доктрина продбезопасности предусматривает обеспечение молоком собственного производства на уровне 90%.

За последние пять лет доля импорта на российском молочном рынке сократилась с 22% до 19%. Это почти в два раза больше предела, установленного Доктриной продовольственной безопасности, отмечают, в свою очередь, в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. При этом с 2016 по 2020 годы наблюдается постепенный рост потребления молока до 34,8 млн тонн (плюс 1 млн тонн). Однако, по данным Росстата, фактическое потребление молочных продуктов в России все еще остается ниже рекомендаций Минздрава.

Фото: iStock
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По оценке руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, текущий потенциал ввода новых молочных товарных ферм составляет 2,4 млн тонн.

"Можно выделить три ключевых драйвера роста предложения молокосырья. Это импортозамещение в регионах с высоким уровнем предложения молочной продукции из Беларуси, обеспечение сырьем вводимых мощностей по производству молочных продуктов и замещение выпадающих объемов производства молокосырья в ЛПХ. В дополнение к этим драйверам свою роль могут сыграть восстановление уровня потребления до уровня 2013 года, рост экспорта и ускорение импортозамещения. За счет этих факторов долгосрочный потенциал увеличения производства молокосырья возрастает до 5,7 млн тонн", - считает эксперт.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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