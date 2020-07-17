Когда Россия обеспечит себя молоком

В этом году Россия увеличит производство молока до 32 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"В 2019 году производство молока выросло на 2,4% и составило 31,4 млн тонн. В этом году мы планируем выйти на уровень порядка 32 млн тонн", - уточнил он.

По словам министра, производство молока в России растет на протяжении последних лет. И государство предпринимает для этого большие усилия - предоставляя меры поддержки для повышения продуктивности в молочном скотоводстве, проведения технологической модернизации и совершенствования племенного животноводства. В частности, в 2017 году на поддержку племенного животноводства выделялось 5,1 млрд рублей, а в 2020 году сумма увеличена до 9,1 млрд рублей. На повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было направлено около 8 млрд рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза.

Кроме того, по словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз готовит подпрограмму, которая поможет улучшить генетический потенциал крупного рогатого скота специализированных мясных пород. Из федерального бюджета на это будет выделено 7 млрд рублей. А общие инвестиции в проекты, связанные с реализацией подпрограммы, к 2025 году должны составить 13,1 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает, что, благодаря этой программе, к 2025 году поголовье специализированного мясного скота увеличится на 150 тыс. голов.

По мнению Дмитрия Патрушева, при сохранении существующих темпов прироста поголовья индикатор Доктрины продовольственной безопасности по молоку (90%) может быть достигнут к 2027 году.

Доктрина продбезопасности предусматривает обеспечение молоком собственного производства на уровне 90%.

За последние пять лет доля импорта на российском молочном рынке сократилась с 22% до 19%. Это почти в два раза больше предела, установленного Доктриной продовольственной безопасности, отмечают, в свою очередь, в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. При этом с 2016 по 2020 годы наблюдается постепенный рост потребления молока до 34,8 млн тонн (плюс 1 млн тонн). Однако, по данным Росстата, фактическое потребление молочных продуктов в России все еще остается ниже рекомендаций Минздрава.

По оценке руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, текущий потенциал ввода новых молочных товарных ферм составляет 2,4 млн тонн.

"Можно выделить три ключевых драйвера роста предложения молокосырья. Это импортозамещение в регионах с высоким уровнем предложения молочной продукции из Беларуси, обеспечение сырьем вводимых мощностей по производству молочных продуктов и замещение выпадающих объемов производства молокосырья в ЛПХ. В дополнение к этим драйверам свою роль могут сыграть восстановление уровня потребления до уровня 2013 года, рост экспорта и ускорение импортозамещения. За счет этих факторов долгосрочный потенциал увеличения производства молокосырья возрастает до 5,7 млн тонн", - считает эксперт.