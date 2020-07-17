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17.07.2020 14:15
Рубрика: Власть

Кремль дал оценку выполнению Минских соглашений

Текст: Кира Латухина
В Кремле продолжают выражать сожаление в связи с ситуацией с реализацией Минских договоренностей - заявления из Киева настораживают.

"На самых различных уровнях мы уже выражали обеспокоенность и сожаление, что Киев продолжает не выполнять условия Минских соглашений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для придания импульса выполнению этого комплекса мер в Париже собирались лидеры стран "нормандской четверки", и были приняты парижские договоренности. Но не выполняется ни то, ни другое, констатировал Песков. "Конечно, это нас не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины, - добавил он. - И здесь Россия, как одна из стран-гарантов, может только сожалеть".

"Конечно, нас существенно настораживают заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом и так далее", - продолжил Песков. "Это с нашей точки зрения очень опасная тенденция - заявления руководства в Киеве, которые могут нас существенно отбросить от момента урегулирования ситуации на Украине", - пояснил он.

"Де факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать новые параметры, невозможно без участия в процессе представителей самопровозглашенных республик, - заявил представитель Кремля. - Наши украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними, что делает просто невозможной выработку нового документа". "Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", - добавил он.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с партнерами в Берлине и Париже", - напомнил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что занимается этим замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. "Пока тоже, к сожалению, у него скорее доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег", - констатировал он.

"Россия продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны - мы имеем в виду и нас, и Берлин, и Париж - использовали бы свою часть влияния на украинских коллег, чтобы подвинуть их к реализации обязательств, которые они на себя взяли по Минскому комплексу мер", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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