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17.07.2020 13:32
Рубрика: Власть

Кремль ответил на обвинения Лондона в хакерских атаках

Текст: Кира Латухина
Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в какие-бы то ни было выборы за рубежом, а также в хакерских атаках. Более того, РФ и сама с такими киберпреступлениями сталкивается постоянно. Об этом заявили в Кремле.

"Мы не принимаем эти обвинения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул он.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки, это общая проблема", - продолжил Песков.

"Мы категорически не согласны с голословными обвинениями. Мы совершенно не знаем, что это за группа и к кому она относится", - заметил представитель Кремля.

Говоря об обвинениях в якобы вмешательстве в выборы в Великобритании в 2019 году, Песков заявил: "Высказываются во многом предположения, это первое. Второе: мы последовательно, категорически отрицаем любую возможную причастность РФ к вмешательствам в выборы какой бы то ни было страны, включая Великобританию". "И мы категорически отвергаем какие-либо обвинения на счет выборов в Британии 2019 года", - подчеркнул он.

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"Конечно, это негативно скажется на двусторонних российско-британских отношениях, но здесь, наверное, следует признать, что вряд ли что-то может сделать британская сторона, чтобы еще больше усугубить характер двусторонних отношений", - заключил пресс-секретарь президента.

Песков призвал британцев учесть опыт заокеанских союзников: на подтверждение обвинений со стороны США в адрес России в якобы вмешательстве в выборы были потрачено десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков. "И впоследствии эти расследования привели к тому, что никаких подтверждений никто не получил", - напомнил он.

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