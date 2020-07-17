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17.07.2020 13:46
Рубрика: Экономика

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Текст: Светлана Ментюкова
Котировки европейской валюты на Московской бирже впервые с 4 мая 2020 года превысили отметку 82 рублей. Это следует из данных торгов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По состоянию на 12.06 по Мск курс евро на Московской бирже дошел до отметки 82,07 рубля. На данный момент котировки колеблются на уровне 81,94 рубля за единицу европейской валюты.

Фото: iStock
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По данным статистики, с начала 2020 года курс евро вырос на 9,14 рубля. Максимальная стоимость европейской валюты за этот период была зафиксирована во второй половине марта и составила 87,26 рубля, минимальная - в середине января - 67,81 рубля. Самое серьезное изменение произошло в марте, когда за месяц курс евро прибавил 12,32 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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