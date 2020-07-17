Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Котировки европейской валюты на Московской бирже впервые с 4 мая 2020 года превысили отметку 82 рублей. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 12.06 по Мск курс евро на Московской бирже дошел до отметки 82,07 рубля. На данный момент котировки колеблются на уровне 81,94 рубля за единицу европейской валюты.

По данным статистики, с начала 2020 года курс евро вырос на 9,14 рубля. Максимальная стоимость европейской валюты за этот период была зафиксирована во второй половине марта и составила 87,26 рубля, минимальная - в середине января - 67,81 рубля. Самое серьезное изменение произошло в марте, когда за месяц курс евро прибавил 12,32 рубля.