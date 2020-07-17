Лукашенко поздравил Алексея Рыбникова с 75-летним юбилеем

Прославленный российский композитор Алексей Рыбников, подаривший миру не только рок-оперу "Юнона и Авось", но и незабываемые мелодии к детским фильмам "Про Красную Шапочку" и "Приключения Буратино", принимает сегодня кавалькаду приветственных адресов по случаю своего 75-летия.

Поздравил народного артиста России, который, напоминают его биографы, уже в восемь лет написал несколько фортепианных пьес, а спустя пару лет - балет "Кот в сапогах", и президент Беларуси Александр Лукашенко. Лидер союзного государства отметил, что композиторский талант маэстро занимает "особое место в истории современного искусства как автора множества музыкальных работ, завоевавших сердца тысяч людей. Созданные вами яркие и незабываемые произведения наполнены оптимизмом, созидательной энергией и любовью", - говорится в приветственном адресе президента РБ, который цитирует его пресс-служба.

Глава государства пожелал юбиляру долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия и выразил уверенность, что его "творческая деятельность и впредь будет радовать многочисленных поклонников и способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и Россией".

Диапазон музыкальных интересов юбиляра не ограничивается классическими жанрами, хотя после окончания консерватории он написал Первую симфонию, в последующие годы создал еще ряд произведений симфонической, хоровой и камерной музыки.

Уже более полувека Рыбников создает музыку для кино. Первым его опытом стал короткометражный фильм "Лелька", а всего композитором, зафиксировали музыковеды, написана музыка более чем к 150 фильмам. Среди самых известных - "Остров сокровищ", "Большое космическое путешествие", "Приключения Буратино", "Тот самый Мюнхгаузен" и другие.

Уже четыре года Алексей Рыбников успешно реализовывает свои режиссерские способности и в кинематографе. Им сняты фильмы "Дух Соноры" по мотивам рок-оперы "Хоакин Мурьета", "Литургия оглашенных", а также автобиографический фильм-балет "Потерянный".

А 2017 год стал для неуемного таланта, напоминают его поклонники, годом новых наград, признаний заслуг, публичного успеха. Композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, был избран председателем Совета Союза композиторов России, стал лауреатом премии президента России за 2017 год в области литературы и искусства.

Кстати, в настоящее время Алексей Рыбников работает над оперой по роману Льва Толстого "Война и мир" и пишет вторую автобиографическую книгу (первая "Коридор для слонов" была написана в 2015 году).