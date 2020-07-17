Лукашенко: Россия должна быть "локомотивом" на постсоветском пространстве

"Близкой и родной для русского человека" назвал Александр Лукашенко белорусскую землю. Такой, по его мнению, она и останется. Это свое твердое убеждение он выразил 17 июля на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба главы государства.

Что касается двусторонних отношений, то президент в очередной раз подтвердил приверженность союзническим обязательствам. "Вы должны знать, - обратился президент к своему визави, - что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить".

Президент с удовлетворением отметил, что участникам прошедшего в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, и особенно российскому премьеру, пришлось в этот день много потрудиться. "Потому что многие вопросы завязаны на Российскую Федерацию. Вы - как человек, отчасти новый в этой должности, и ответственный человек, вам приходилось на все реагировать".

Касаясь положения на пространстве ЕАЭС, Лукашенко выразил убеждение в том, что именно Россия должна быть локомотивом всех процессов. "Такая судьба Российской Федерации, которая должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве", - полагает глава Беларуси.

"Вы для нас не чужой человек", - гостеприимно отметил президент, пояснив, что премьер РФ представляет братскую Российскую Федерацию. "Вы у нас не гость, вы - дома. Это главное. Я прошу это иметь в виду. Это не дипломатическое заявление. Мы действительно так считаем", - резюмировал глава государства.

Лукашенко передал добрые пожелания и приветствие президенту России Владимиру Путину. "Мы его ждем после встречи глав правительств на очную встречу уже в Минске в рамках ЕАЭС", - сказал он.