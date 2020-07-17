Mastercard поменяет правила конвертации при валютных платежах

Международная платежная система Mastercard с 11 августа меняет правила конвертации при валютных платежах: конвертация в евро и долларах будет происходить в день проведения операции, а не спустя один-три дня, как сейчас. Соответствующий бюллетень платежная система разослала российским банкам, сообщает РБК.

На данный момент конвертация в системе Mastercard при покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, происходит по курсу платежной системы не на дату проведения операции владельцем карты, а на дату расчета между банками. В своем сообщении, адресованным банкам Mastercard указывает, что платежная система внедряет изменения для улучшения потребительского опыта, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты.

Для сравнения, по правилам платежной системы Visa конвертация валют происходит на дату приема Visa клиринговой записи. Сама конвертация может производиться либо по рыночному курсу, либо по курсу, установленному регулирующим его правительственным учреждением.

В платежной системе "Мир", по трансграничным операциям возможны два варианта применения курса конвертации: для межсистемного взаимодействия конвертация происходит по курсу, установленному в момент авторизации; при стандартном взаимодействии с иностранными банками-участниками - по курсу, установленному на дату расчета между банками.

Предполагается, что другие платежные системы вслед за Mastercard также изменят правила конвертации валют по платежным картам.