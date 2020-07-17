МЧС будет контролировать объекты с помощью "компьютерного зрения"

Государственная противопожарная служба осваивает новые методы работы. Изменения касаются проведения плановых и внеплановых проверок. Пандемия коронавируса, а также веления времени заставили резко сократить количество противопожарных проверок бизнеса и одновременно привели инспекторов к мысли о регулярном дистанционном контроле.

О том, в каком направлении идет развитие мысли, работе с бизнес-сообществом и новых законодательных инициативах сегодня на пресс-конференции рассказал Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его данным, на сегодняшний день плановые проверки приостановлены, а проведение внеплановых сократилось примерно на 90 процентов. Но даже их инспекторы Госпожнадзора проводят сейчас не как прежде при поступлении тревожного сигнала о возможных нарушениях, а только с разрешения и по согласованию с органами прокуратуры. Это с одной стороны серьезно облегчило деятельность бизнеса, поскольку вместе с количеством проверок сократилось и количество выписанных предписаний.

- Сейчас у нас на особом контроле остались объекты категорий особого риска. В основном это соцобъекты с массовым пребыванием людей и с круглосуточным пребыванием детей и маломобильных категорий граждан. Всего около 20 тысяч объектов из общего числа в 2,7 миллиона поднадзорных объектов, - сообщил Ринат Еникеев.

Но в Госпожнадзоре понимают, что оставлять объекты совсем без контроля неправильно и потенциально опасно. Поэтому сейчас в профильном Департаменте МЧС ищут пути, как с помощью средств дистанционного контроля осуществлять постоянный контроль. Для этого, по словам Еникеева, его подчиненные сейчас мониторят рынок и присматриваются к компаниям, которые разрабатывают соответствующий программный продукт. Новую стратегическую линию Госпожнадзора сам Еникеев условно окрестил "компьютерным зрением". Это система, когда все поднадзорные объекты видны инспектору на дисплее компьютера, без выхода на объект. На эту систему пожарные инспекторы планируют перейти в течение 2-3 лет.